Cues de gairebé una hora a Correus de Girona per votar

L'ambient preparatori per a les eleccions generals del proper 28 d'abril comença a fer-se evident arreu de la província de Girona. Factors que ho demostren són les campanyes electorals que omplen les agendes dels candidats o les llargues cues que es van formar ahir a les oficines de Correus de Girona. Les instal·lacions ahir a la tarda estaven plenes, i diversos usuaris presents a la sala van afirmar que s'havien esperat fins a gairebé una hora per poder votar per correu. A tall de recordatori, el marge per sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals és aquest dijous 18 d'abril, mentre que la data límit per a les eleccions municipals, que estan programades per al 26 de maig, és el dia 16 del mateix mes.

Les oficines de Correus del centre de la capital gironina presentaven ahir cap a mitja tarda cues força denses, una situació que, segons les treballadores de l'administració, no és habitual. La Sara va acudir ahir a les oficines per seguir amb els tràmits per realitzar el vot per correu de cara a les eleccions generals i va afirmar que tenia unes vacances planejades durant les dates en què estan previstos els comicis. La mateixa va constatar que havia aconseguit ser atesa després d'uns 40 minuts d'espera.

Aquesta situació la van viure diverses persones que van acudir ahir a l'equipament, com ara la Maria, que va decidir anar a l'hora punta a Correus per poder votar per a les eleccions generals, ja que ella és de València però està vivint a Girona i necessita exercitar la seva votació a distància. Cap a les set del vespre, van arribar la Pilar i l'Amadeu amb el mateix objectiu: votar per correu, ja que pels volts de les dates de les generals estaran de viatge fora de Girona, ciutat on viuen.



Terminis electorals

Segons la Generalitat de Catalunya, el termini per sol·licitar la votació per correu de cara a les eleccions generals es troba entre el 5 de març i el 18 d'abril, mentre que l'enviament del vot per correu, que ha de ser presencial, s'estén del 8 al 24 d'abril a qualsevol oficina de Correus. Pel que fa a les municipals, el període de marge per sol·licitar el vot és del 29 de març al 16 de maig, i el màxim per enviar el vot és el 22 de maig.