Cuevillas critica que Palamós no sigui encara frontera Schengen

El cap de llista de JxCat al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha posat la necessitat que el port de Palamós sigui frontera Schengen com a exemple de «per què cal fer República» davant «els enganys» de l'Estat. El candidat va afirmar ahir que desbloquejar la declaració i fer que el port sigui punt d'entrada i sortida de turistes de fora la Unió Europea permetria impulsar «la riquesa» no només del municipi sinó també de tota la demarcació. Alonso-Cuevillas, però, va recordar que aquesta reivindicació ja fa setze anys que s'arrossega, i que estan «farts» dels «enganys i promeses incomplertes» dels successius governs estatals, tant populars com socialistes. «Per això, amb aquestes eleccions hem de fer efectiu el mandat de l'1-O», va assegurar.

El cap de llista al Congrés de JxCat per Girona va visitar ahir el port de Palamós. Des d'allà, Alonso-Cuevillas va reivindicar la necessitat que les instal·lacions puguin ser frontera Schengen. L'any passat, el port va rebre 46 escales de creuer, que van portar 46.000 turistes. Aquest 2019, la xifra s'incrementarà fins als 54.000.

Alonso-Cuevillas va considerar que si Palamós fos frontera exterior Schengen el número de creueristes encara seria més gran. I no només això, sinó que la declaració també aportaria «riquesa» no només al municipi sinó arreu del territori (perquè, de retruc, també se'n veurien beneficiades les connexions des de l'aeroport de Girona).

El cap de llista de JxCat va recordar que la petició al Congrés perquè el port de Palamós sigui frontera Schengen s'arrossega des del 2003. Des d'aleshores fins ara, va recordar, només hi ha hagut «falses promeses» i incompliments per part de l'Estat, tant en època socialista com durant el temps en què els populars van estar al capdavant de la Moncloa.

I per exemplificar-ho, Alonso-Cuevillas va recordar que al 2005 –quan era president Zapatero- el Congrés va aprovar per unanimitat una proposició de llei perquè Palamós fos frontera Schengen. O que al 2015, l'aleshores ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va prometre des de Palamós mateix que la declaració seria un fet.

«Per això, aquest és un exemple claríssim de per què hem de fer República; perquè ja estem farts dels enganys de governs populars i socialistes», va afirmar el candidat de JxCat. Alonso-Cuevillas també va recordar que, en el cas de Palamós, la Generalitat ja ha fet allò que li pertocava (amb les obres a l'estació marítima) però que, tot i això, «no hi ha manera que el Govern espanyol desbloquegi» la declaració com a frontera Schengen.

«Per tant, amb aquests eleccions hem de fer efectiu el mandat de l'1-O», va insistir el cap de llista al Congrés. «Perquè és evident que mentre seguim integrats a l'estat espanyol ens ho bloquejaran tot», va concloure.