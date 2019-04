Lamuà es compromet a «apuntalar» la revalorització de les pensions per als jubilats gironins

El cap de llista del PSC al Congrés per Girona, Marc Lamuà, s'ha compromès a "reimplantar els puntals de la Llei de Dependència" i "apuntalar" la revalorització de les pensions, per evitar que "qualsevol govern de signe conservador pugui fer-hi atzagaiades". El candidat ha recordat que a la demarcació hi ha més de 120.000 jubilats, dels quals més de 18.000 tenen més de 80 anys, i que garantir-los l'atenció s'ha convertit "en un dret fonamental". Per això, si els socialistes governen a la Moncloa, Lamuà s'ha compromès a reimpulsar aquelles mesures incloses als pressupostos generals "que la dreta i els independentistes van tombar". Lamuà ha fet campanya aquest dimecres des dels barris de Taialà i Germans Sàbat, i ha qualificat de "vergonya" que la Generalitat en tanqués el CAP durant els caps de setmana.

El cap de llista del PSC per Girona ha volgut centrar el seu missatge en les propostes socials que el seu partit porta al programa per al 28-A. I més específicament, en els "esforços" que faran els socialistes per "recuperar drets com els de la Llei de Dependència".

Marc Lamuà ha recordat que a les comarques gironines hi ha més de 120.000 jubilats i pensionistes, dels quals més de 18.000 tenen més de 80 anys. "Malauradament, comencem a palpar el drama de la gent que viu sola i en precarietat els darrers anys de la seva vida; per això, la Llei de Dependència s'ha convertit en un dret fonamental", ha insistit el cap de llista.

I aquí, el candidat ha recordat que, precisament, els pressupostos que Sánchez va dur al Congrés preveien que l'Estat destinés 315 MEUR a pagar les quotes de la Seguretat Social per a aquelles cuidadores d'un familiar dependent. "Dels quals, uns 50 MEUR anirien a parar a Catalunya i entre 4 i 5, a les comarques gironines", ha dit Marc Lamuà.

El cap de llista ha lamentat que els comptes, però, no tiressin endavant per l'oposició de la "dreta i els independentistes". Finalment, però, l'executiu del PSOE va decidir recuperar per decret aquestes cotitzacions.

"Apuntalar" la revalorització

Dins el paquet de propostes socials, Marc Lamuà també s'ha compromès a "apuntalar" la revalorització de les pensions. Sobretot -i aquí, ha llançat un dard al PP- perquè sigui "molt més complicat que governs de signes conservadors puguin fer-hi atzagaiades, perquè hi ha formacions que ja parlen de fer-hi retallades molt greus", ha afirmat el cap de llista del PSC.

"Per tant, des dels socialistes lluitarem per tots els pensionistes, i en especial per als més desafavorits; entre d'altres, impulsant les pensions no contributives i les de viudetat per donar a aquestes persones el màxim de dignitat", ha afegit Lamuà.

El candidat socialista ha fet campanya aquest dimarts pels barris de Taialà i Germans Sàbat de Girona. Aquí, tot i que la decisió fos de la Generalitat, Lamuà tampoc s'ha estat de criticat el tancament del CAP durant els caps de setmana. "És una vergonya veure com l'alcaldessa no va fer allò que calia", ha dit, en referència al fet que, ara fa pocs mesos, JxCat i ERC van votar al Parlament en contra que el centre reobrís durant els dissabtes i diumenges.