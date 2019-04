Torra: "Quan us diuen que el vot moderat és el PSOE, recordeu el 155 i que encara no han demanat perdó"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat el PSOE de ser el partit del "no-diàleg" i ha demanat que aquest 28-A no es pensi amb els socialistes com "el vot moderat". "Quan alertin que ve la dreta, recordeu qui va aprovar també l'article 155, que es va carregar tot un Parlament i un Govern, i encara no han demanat perdó", ha dit Torra en referència als socialistes. En un acte electoral a Lloret de Mar (Selva), el president ha assegurat que és "fonamental" que JxCat tregui un bon resultat a les urnes el 28-A, perquè aquestes eleccions van "íntimament lligades" amb les municipals i les europees. Per la seva banda, el cap de llista al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha demanat "no caure en la trampa de les enquestes" i ha assegurat que JxCat no anirà "de rebaixes" a l'hora "d'aplicar el mandat de l'1-O".

El president de la Generalitat ha apel·lat als "consensos del 80%" –en referència als estudis d'opinió- a l'hora d'assegurar que els catalans "no estan ni fracturats ni dividits". De fet, Torra recorda que aquest percentatge és el que recolza trobar una solució política a la situació que viu Catalunya a través d'un referèndum o asseguren que ja no senten la monarquia "com una institució pròpia".

"La idea dels grans consensos és molt esperançadora, perquè xoca de ple amb aquells partits que han nascut per crispar, dividir i insultar", ha assegurat Quim Torra. "Per això, Ciutadans mai governarà aquest país, perquè no l'han entès mai i no tenen ni idea del què és Catalunya," ha afegit el president.

Entrant de ple en missatge electoral, Torra ha recordat que els partits "que es reparteixen la ultradreta i el feixisme" –en clara referència al PP, Cs i Vox- tenen tots el mateix objectiu: aplicar el 155. Però també ha recordat que, ara fa any i mig, els socialistes també van avalar que es tirés endavant l'article de la Constitució.

"Per això, quan us diguin que ve la dreta, recordeu qui és també ha mantingut a la presó i qui ha fet que marxessin a l'exili polítics decents i honorables", ha afirmat Torra. Aquest cop, en referència al PSOE. El president de la Generalitat ha recordat que Pedro Sánchez "ara ja ni enganya" quan parla obertament de tornar a activar el 155 "sense cap mena de problema" i ha acusat els socialistes de ser el partit del "no-diàleg".



"No han demanat perdó"

"Els socialistes ens acusen de ser els qui bloquegem, però nosaltres hem negociat amb ells fins i tot amb companys a la presó; per tant, la millor manera de defensar el diàleg i el dret a l'autodeterminació és votar JxCat", ha afirmat Torra. I aquí, el president també ha demanat no pensar en el PSOE com "el vot moderat". "Quan algú us ho digui, recordeu qui va aprovar també l'article 155, que es va carregar tot un Parlament i un Govern i encara no han demanat perdó", ha afegit Torra.

El president de la Generalitat ha assegurat que JxCat és "la veu de l'1-O" i ha assegurat que aquest 28-A és "fonamental" que tingui un "excel·lent resultat" a les urnes. "Perquè aquestes eleccions van íntimament lligades a les municipals i a les europees, i el nostre és un projecte que construeix i governa per a tots els catalans", ha dit.



"No guanyem enquestes sinó eleccions"

El cap de llista al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha demanat "no caure en la trampa de les enquestes" i pensar que JxCat no farà un bon resultat el 28-A. "No estem per guanyar enquestes sinó eleccions; nosaltres som la candidatura de la unitat", ha dit.

Alonso-Cuevillas ha recordat que en aquestes eleccions "ens hi juguem el ser o no ser", davant unes dretes que "amenacen" i unes esquerres "que pretenen seguir enganyant". "Ens hi hem de deixar la pell, perquè sinó ens aixafaran i ens aniquilaran; volen tornar a l'any 1874", ha afegit el candidat, en referència a la fi de la Primera República i la restauració borbònica.

"Espanya ja no té futur per a nosaltres", ha assegurat Alonso-Cuevillas, recordant que després de l'1-O ja és "inviable" negociar un possible pacte fiscal. "Serem República per la força de la gent, no ens queda altra sortida que marxar; i per culminar-ho amb èxit, aquest cicle electoral és molt important, perquè tant a Espanya com a Europa el que llegiran principalment del 28-A és el que ha passat a Catalunya", ha afirmat el candidat gironí.

Alonso-Cuevillas ha assegurat que a Catalunya el "vot útil" és el de JxCat, perquè "amb això no només es frena l'extrema dreta", sinó que també "s'evita el risc" que després hi pugui haver un pacte PSOE-Cs al Congrés. A més, el cap de llista per Girona també ha demanat als independentistes que apostin per ells i no per ERC, perquè JxCat és "la candidatura de la unitat". "Qui no ha acceptat anar junts a les eleccions no som nosaltres", ha dit, en referència als republicans.

Per últim, el cap de llista per Girona ha assegurat que, a l'hora "de fer efectiu el mandat de l'1-O", JxCat no anirà "de rebaixes". "No anirem a pactar una investidura a canvi que després ens recolzin amb una altra a Catalunya; nosaltres volem ser una República i ara no és moment de partits, sinó de país", ha conclòs.