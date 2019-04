Montse Bassa demana que ERC sigui decisiva per «revertir» els «incompliments» de l'Estat en infraestructures

La candidata d'ERC per Girona, Montse Bassa, demana tenir una "forta representació" al Congrés per "revertir" els incompliments de l'Estat espanyol en infraestructures viàries a la demarcació. Bassa diu que ha quedat demostrat que els representants dels partits majoritaris com el PSC "no tenen cap mena d'influència" a la cambra baixa i que durant molts anys els governs estatals han mostrat una actitud de "menyspreu constant" cap a les comarques gironines. Un dels exemples, ha dit, és el desdoblament de l'N-II. En aquest sentit, el candidat al Senat, Jordi Martí, ha recordat que "a dia d'avui" encara no se sap com es desencallarà el desdoblament del tram nord de l'N-II que va des d'Orriols fins a la Jonquera. "Als pressupostos que no es van arribar a tramitar hi havia una partida de només 100.000 euros que demostren la poca importància que hi donava el govern espanyol", ha dit Martí.