Santamaría aposta per invertir en «turisme sostenible» a la Costa Brava

El candidat del PP al Congrés per Girona, Sergio Santamaría, ha apostat per incrementar les inversions de "turisme sostenible" a la Costa Brava. El popular ha afirmat que el seu partit vol "recuperar el turisme com l'autèntic capital" de la demarcació gironina i que ho farà a partir de polítiques de manteniment del litoral gironí, com ara la regeneració de platges, i la construcció de nous camins de ronda. Segons Santamaría, aquest tipus d'accions atrauen "turisme de qualitat" i això comporta "recuperar ocupació i llocs de treball" a la Costa Brava. El candidat ha afirmat que la Generalitat "està convertint el turisme en el gran oblidat" de les comarques gironines.