Arrimadas farà un acte electoral a Torroella de Montgrí aquest diumenge

La portaveu de l'Executiva de Cs i líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, protagonitzarà un acte electoral aquest diumenge a Torroella de Montgrí. En aquest municipi baixempordanès, representants de Cs van viure moments de tensió durant una visita el gener passat. Un regidor de la formació taronja a Blanes, Sergio Atalaya, va resultar ferit en rebre l'impacte d'un objecte suposadament llançat per persones que protestaven contra la presència de Cs en aquesta localitat.



L'alcalde de Torroella, Josep Maria Rufí (ERC), va dir després d'aquests incidents que se sentia "més orgullós que mai" del seu poble.

En relació a aquests incidents, va ser citat per la Guàrdia Civil el portaveu de la CUP a Torroella de Montgrí, Robert Huertas. Després de negar-se a declarar, Huertas va assegurar tenir "la consciència molt tranquil·la" i va criticar que tot plegat formés part d'una estratègia de la formació taronja per "demonitzar-los".

L'acte que ha programat Cs aquest diumenge, dins de la campanya per a les eleccions generals, no es desenvoluparà al carrer, sinó en un teatre d'aquest municipi, d'on és originària Dolors Bassa, l'exconsellera de la Generalitat que està sent jutjada al Tribunal Suprem, i la seva germana Montse Bassa, cap de llista d'ERC al Congrés per Girona.

Arrimadas, cap de llista al Congrés per Barcelona, estarà acompanyada de Carrizosa, el número quatre per Madrid, l'advocat de l'Estat Edmundo Bal, i per la candidata de Cs a les europees Maite Pagazaurtundúa, segons han informat fonts del partit.

En un principi, Cs havia previst aquest diumenge un acte del líder de la formació taronja i candidat a la Presidència del Govern espanyol, Albert Rivera, a Barcelona, però aquest dijous han indicat que finalment serà a Torroella i sense el candidat a la presidència.

El motiu de l'absència de Rivera és que vol disposar de prou temps per preparar-se els debats electorals de la setmana vinent. Prèviament, s'havia indicat que el candidat no tindria actes en la seva agenda ni dilluns ni dimarts.