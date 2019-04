Asens avisa que un govern del PSOE amb Cs tornarà els treballadors "a l'Edat Mitjana"

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha avisat que un govern del PSOE amb Ciutadans tornarà els treballadors "a l'Edat Mitjana" amb feines "esclavitzadores". En el marc d'un acte de campanya a Lloret de Mar, Asens ha assegurat que si els socialistes han d'escollir entre la defensa dels drets laborals i un pacte de govern amb Ciutadans triaran la formació d'Albert Rivera i ha apuntat que "és el que sempre fan". "Entre grans empreses i els veïns que s'enfronten als seus abusos triaran les multinacionals", ha afegit Asens. Per la seva banda, el candidat dels comuns per Girona, Joan Luengo, ha lamentat que el sector turístic a Lloret de Mar és "l'esclavitud del segle XXI" i ha reivindicat la seva candidatura com l'única que defensa "els problemes reals" del territori. "JxCat, ERC i el PSC no tenen propostes pel territori, per ells les eleccions van d'un altre tema", ha retret.

Asens ha alertat a Lloret de Mar del "perill" pels treballadors que suposa un govern amb Ciutadans i ha recordat que l'exministre de Treball Celestino Corbacho, del PSOE i impulsor de la reforma laboral, ara és a llistes amb Manuel Valls a Barcelona, de manera que ho ha extrapolat a un possible govern estatal. En aquest sentit, ha fet una crida a mobilitzar-se per impedir que els dos partits pactin per l'executiu.



Els comuns, "l'única opció" que defensa el territori

Luengo, per la seva banda, ha fet una defensa del territori que l'haurà d'escollir per arribar al Congrés i s'ha reivindicat com l'única candidatura que defensa la Costa Brava. De fet, ha carregat durament especialment contra JxCat, a qui ha recriminat que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el candidat per Girona, Jaume Alsonso-Cuevillas, participessin a un acte a Lloret i "marxessin en acabar". "Nosaltres ens hem reunit amb treballadors d'hotels, amb SOS la Molina i amb CCOO", ha destacat, per després afegir que són "l'opció capaç de defensar els problemes reals del territori".

En aquest sentit, ha denunciat que es pretengui tirar endavant l'allargament de l'autopista de Palafolls a Lloret de Mar, que ha avisat que destruirà la Costa Brava. Alhora, ha advertit que si se segueix per aquest camí "se la carregaran". "Traieu les vostres mans brutes del nostre territori", ha exigit Luengo a JxCat, a qui ha demanat que els diners destinats a l'allargament es destinin a arreglar la carretera de Vidreres a Lloret.

Més enllà de la defensa del territori, que Luengo ha apuntat que són l'única formació que la treballen, el candidat per Girona ha demanat el vot del col·lectiu LGBTI i ha avisat que si no hi ha vots per la seva candidatura "el Congrés s'omplirà d'olor de naftalina".



Defensa de les pensions dignes

Aina Vidal, la número 2 dels comuns, ha denunciat la precarietat dels pensionistes i ha apuntat que 6 de cada 10 cobren 800 euros o menys. "Més de set milions de persones malviuen innecessàriament", ha lamentat. Així, ha denunciat que al govern de Pedro Sánchez "no li ha donant la gana" de millorar la situació perquè, segons ha assegurat, els recursos hi són però cal "un govern decent i valent" que posi els pressupostos al servei de les persones.

D'altra banda, Vidal també ha defensat un turisme que no sigui "antagonista" dels drets socials, com ha assegurat que sí que passa a Lloret amb els treballadors a hotels. En aquest sentit, ha afirmat que "no és acceptable" que els grans grups hotelers tinguin beneficis milionaris però malmetin les condicions laborals dels seus empleats, com en el cas de les Kellys, amb qui ha explicat que s'han reunit aquest dijous. Vidal ha lamentat que durant la legislatura no s'hagi eliminat l'article 42 de l'Estatut del Treballador que permet que s'externalitzi els empleats que fan tasques de neteja i servei als hotels, fet que ha explicat que precaritza la seva feina i els baixa els salaris.