El debat sobre el debat marca la campanya

L'únic debat de la campanya es complica. El president del Govern, Pedro Sánchez, va decidir acudir només a la trobada a quatre -PSOE, PP, Podem i Ciutadans- a RTVE, després que la Junta Electoral Central prohibís el debat a cinc -amb Vox- a Atresmedia. El PSOE proposa com a data el dimarts 23, el dia fins ara reservat per a Atresmedia. No obstant això, aquest grup manté la seva trobada per a aquest dia i PP, Ciutadans i Podem ho han acceptat per pressionar el PSOE perquè hi hagi dos debats. La cita està en joc enmig d'un pols entre partits i mitjans, encara que tots els partits creuen que hi haurà acord.

Així, Sánchez va decidir finalment assistir al debat a quatre organitzat per RTVE i va descartar el que s'havia de fer a Atresmedia després de la decisió de la Junta Electoral Central que Vox no participés al debat a cinc que havien organitzat Antena 3 i La Sexta. Després de conèixer-se la decisió de la Junta Electoral Central, Atresmedia va canviar el format i va oferir organitzar el debat a quatre, prescindint de Vox.

Els socialistes van argumentar que una vegada conegut l'acord de la JEC, el Comitè Electoral del PSOE va estudiar les diferents propostes de debats electorals a quatre plantejades dins del termini i de la manera escaient per RTVE i Atresmedia, i va revelar que al final havia optat perquè el president vagi al debat de la televisió pública. «El PSOE i Pedro Sánchez volen debatre i que la ciutadania tingui l'oportunitat de conèixer les posicions polítiques dels principals partits que concorren en les eleccions. Acceptàvem el debat a cinc i avui acceptem amb naturalitat el debat a quatre», van argumentar.

Al final del dia es va conèixer que RTVE manté la seva oferta de fer un debat a quatre entre els caps de llista de PP, PSOE, Unides Podem i Ciutadans i els ofereix que se celebri en una data consensuada pels propis partits.

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurar que ell acceptarà «tots els debats» que li proposin i es va mostrar partidari d'acudir tant a TVE com al grup Atresmedia. Això sí, va exigir al cap de l'Executiu que no sigui «covard» i accedeixi a un «cara a cara». Casado va criticar que Sánchez rebutgi aquest debat a dos i va dir que «si tingués dignitat i coratge» donaria la cara i acceptaria aquest «cara a cara» amb el cap de l'oposició, que, segons va destacar, li treu 50 escons.

El president del PP va assenyalar que després de la decisió de la Junta Electoral que qüestiona la presència de Vox en un debat a cinc, TVE «va recuperar la seva oferta», que el PP «ja havia acceptat», de debatre a quatre. Paral·lelament, va assenyalar que el grup Atresmedia ja ha dit que vol «mantenir» el debat que havia previst per al dia 23, quelcom que a ell li sembla «lògic».



«Presa de pèl»

Per part seva, el candidat de Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, va assegurar que la decisió del president del Govern d'acudir ara al debat de RTVE i no al d'Atresmedia és «prendre el pèl a la gent» i considera que «per tornar-li la dignitat a aquesta campanya» els candidats estan obligats a anar a tots dos. Segons va dir, «això no va d'ideologies» ni de ser «més d'esquerres o de dretes», és una qüestió «de respecte als espanyols».

En aquest sentit, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va assenyalar que li sembla «excessiu» que els candidats a la Presidència participin en més d'un debat a quatre i va considerar que sembla «més raonable» portar-lo a RTVE. «Si és de quatre candidats i està condicionat per la legislació electoral, ens n'anem a la pública»,va afirmar.