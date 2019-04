Desenes de persones increpen diputats de Cs a la plaça Major de Vic

Els diputats del grup de Cs al Parlament, encapçalats pel seu líder i cap de llista per Barcelona a les eleccions del 28A, Inés Arrimadas, han rebut aquest dijous insults de desenes de persones mentre passejaven i després atenien els mitjans a la plaça Major de Vic (Osona).

Arrimadas i d'altres parlamentaris del grup taronja han visitat aquest dijous la ciutat de Vic, tradicional feu electoral de les forces sobiranistes.

Durant el seu passeig pels carrers de la localitat, la nodrida comitiva de diputats -acompanyats pels periodistes que els seguien -amb prou feines ha escoltat algun insult des de lluny, però una vegada a la plaça Major aproximadament mig centenar de persones s'ha congregat al seu voltant i els han proferit insults.

"Mala puta", "Puta Espanya", "Fora" o "Visca Terra Lliure" són algunes de les expressions que han proferit als diputats de Cs.

"Us imagineu la dictadura ideològica que significa el separatisme a tants municipis d'Espanya?", ha preguntat Arrimadas en la seva atenció als mitjans, i ha afegit: "Això s'acabarà. Ja està bé de tenir feixistes que ens ataquen, això s'acabarà quan Albert Rivera sigui president".

Segons Arrimadas, "aquest país no es mereix estar dirigit per aquells feixistes que agredeixen i insulten i que volen fer fora de determinats pobles els constitucionalistes".

Ha condemnat que el separatisme vulgui, ha dit, "imposar el seu relat i el seu ideologia a Catalunya" i no "deixi expressar-se a la gent".

"Farem el que el Govern de Sánchez no fa: defensar la llibertat fins a l'últim racó d'Espanya", ha prosseguit.

Entre els membres de Cs que han passejat aquest dijous per Vic hi havia el portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa, i els candidats números tres i cinc per Barcelona al Congrés, José María Espejo-Saavedra i Carina Mejías, respectivament.

Els dirigents del partit taronja han respost amb crits de "llibertat" als insults rebuts mentre que les persones concentrades han cantat "Els Segadors", himne de Catalunya, i han demanat la llibertat dels presos del procés.

L'escena s'ha concentrat concretament al centre de la plaça Major, plena de llaços grocs, pancartes amb la imatge de l'expresident Carles Puigdemont i una de grans dimensions amb el lema "Us volem a casa".

"És una autèntica vergonya que PP i PSOE hagin deixat que l'Estat desaparegui de Catalunya", ha afirmat Arrimadas, que ha assegurat que Cs "no només és capaç de guanyar a les urnes" a l'independentisme sinó també de "prendre'ls tots els seus privilegis absurds".