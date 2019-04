López Alegre presenta a Girona el seu llibre 'La mayoria silenciosa' amb Montserrat i Santamaría

El número 2 del PP al Congrés per Barcelona, Joan López Alegre, ha presentat aquest dijous a Girona el seu llibre 'La mayoria silenciosa' (Deusto) al costat de la candidata popular a les eleccions europees, Dolors Montserrat, i el candidat al Congrés per Girona, Sergio Santamaría.

"És fals que estiguem davant un problema generat per la sentència de l'Estatut", ha dit López per a condensar la tesi del llibre, en què també destaca que hi hagi catalans que van acabar manifestant-se a Catalunya en contra del procés sobiranista, sobretot en la mobilització del 8 d'octubre de 2017.

En presentar l'assaig, Santamaría ha destacat aquesta manifestació, i a més ha defensat posar de manifest a Europa que l'independentisme "ha de ser eliminat democràticament de la societat espanyola".

López Alegre defensa que els catalans no independentistes han de ser reconeguts pels independentistes com l'altra part de Catalunya, i considera que "el diàleg no ha de ser 'amb Espanya' sinó entre catalans, però el problema és que els independentistes no reconeixen la pluralitat" social.