Torra urgeix tot l'independentisme a reconstruir la unitat després de les eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha urgit tot l'independentisme a reconstruir la unitat després del període electoral. En un acte de campanya de JxCat a Roses (Alt Empordà), el cap del Govern ha enviat un missatge a les forces sobiranistes per "retrobar-se", interpel·lant ERC, la CUP, el Front Republicà i els votants de l'1-O. "Hem de ser capaços de donar una resposta democràtica a l'Estat basada en el dret a l'autodeterminació, i ho hem de fer junts". Al seu torn, el cap de llista al Congrés per Girona, Jaume Alonso Cuevillas, ha destacat que el vot per a JxCat pot fer que Carles Puigdemont sigui eurodiputat, que Jami Matamala -amic de l'expresident- vagi al Senat i que l'advocat entri al Congrés: "Si no volien Puigdemont, tres tasses!".

Torra ha avisat que avui tenia el "deure" d'enviar un missatge d'unitat a l'independentisme, perquè torni a ser "capaç" de donar una resposta "democràtica i cívica" que es basi en el dret a l'autodeterminació: "Mà estesa a tot l'independentisme, perquè el construïm i el reconstruïm ja". Un dels interpel·lats ha estat el cap de llista del Front Republicà, Albano Dante Fachin, que a través de Twitter ha respost el president: "Mà estesa sempre amb el republicanisme president! Puny tancant amb el règim". Fachin ha recordat a Torra que el Front Republicà ha defensat avui mateix la "unitat d'acció i estratègica".

Un dels més aclamats ha estat Cuevillas. L'advocat de Puigdemont ha dit que amb JxCat es pot aconseguir que dues persones properes a l'expresident com són ell mateix i Matamala entrin a les cambres espanyoles. La número dos de la llista al Congrés per Barcelona, Laura Borràs, ha assegurat que el fet que el número u de la candidatura, Jordi Sànchez, hagi fet aquest matí una roda de premsa en presó preventiva significa que la democràcia a l'Estat està "en llibertat condicional".

En acabar l'acte, Torra ha instat el públic que ha omplert el Teatre Municipal de Roses a cantar Els Segadors, per primera vegada en campanya.