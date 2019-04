El PSOE guanyaria les generals, però sense una majoria clara de Govern

El proper diumenge serà nit de drama, amb el resultat de les eleccions generals, amb el país pendent dels que encara avui es declaren indecisos. De moment, la certesa menys borrosa és que el PSOE es mantindria com el partit més votat, si se celebressin les eleccions ara, i elevaria la seva distància respecte el Partit Popular, que seguiria sent la segona força política. No obstant, el partit de Pedro Sanchez es quedaria lluny d'una majoria clara per governar, segons el sondeig realitzat per DYM Politics per a Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, i El Independente.

Els socialistes s'enforteixen i són la força amb més vot estimat i amb més intenció de vot declarat, guanyant punts sobre el passat setembre i superant fins i tot els registres de juny de 2018, quan Pedro Sánchez arribava a la Moncloa després d'imposar-se en la moció de censura presentada contra el govern de Mariano Rajoy.

La candidatura del PSOE aconseguiria un 29% dels suports, cosa que representa un avanç de 2,5 punts percentuals respecte el setembre de 2018 i de 1,9 punts respecte el juny de 2018. Les bones notícies per als socialistes és que més que dupliquen la distància que els separa dels populars. Ara els treu 8,6 punts, davant dels 3,1 de sis mesos abans o els 2,2 de juny.

El PP de Pablo Casado repeteix com a segona força política més votada, amb el 20,4%, per davant de Ciutadans (15,5%), Unides Podem (13,7%) i Vox (10,4%). Això no obstant, els populars accentuen la seva sagnia de vots i continuen perdent simpatitzants. Retrocedeixen 3 punts percentuals respecte el mes desetembre i 4,5 respecte el moment de la moció de censura.

El major daltabaix és per al tercer partit més votat, Ciutadans, que obté l'esmentat 15,5% dels vots, però que perd 7,2 punts respecte el setembre de 2018. La formació d'Albert Rivera pateix molt per la fragmentació de les dretes i del centre en els sis mesos transcorreguts des del sondeig anterior fins avui.

Unides Podem tampoc pot estar molt satisfet, malgrat ser la quarta força més votada. És la tercera que més cau, amb 2,5 punts percentuals menys que al setembre de 2018. La nota positiva per al partit morat és que com que la seva caiguda és menys profunda que la de Ciutadans, la seva distància respecte el tercer partit més votat es redueix fins a 1,8 punts. Sis mesos abans era de 6,5 punts.

Vox, per la seva banda, protagonitza l'entrada més meteòrica, en irrompre a l'arc parlamentari amb el 10,4% dels vots, situant-se com el cinquè partit més votat.

Del sondeig de DYM Politics es desprèn que el PSOE es quedaria sense poder arribar a una majoria clara per formar govern. La consultora, que va realitzar l'enquesta entre el 15 i el 17 d'abril, dóna unes forquilles orientatives. Els socialistes tindrien entre 122 i 127 escons, davant dels 80-86 del PP, els 46-52 de Ciutadans, els 34-40 de Unides Podem i els 26-32 de Vox.

Si els resultats electorals són així de fragmentats, el 29 d'abril començarà la lluita per determinar quin és el bloc guanyador, el que pot formar govern, i dins d'aquest, qui té la legitimitat per arribar a la presidència. Tot apunta que serà una legislatura a cop d'aliances.

La intenció de vot declarada pels enquestats serveix també per analitzar la fidelitat de l'electorat. En relació a les últimes eleccions Generals, el PSOE manté la taxa de fidelitat de vot més alta dels principals partits. Aconsegueix a més captar vot de Unides Podem. Unides Podem i el PP, per contra, compten amb les taxes de fidelitat de vot més baixes, afectats per la fugida del 15,7% dels votants del PP a VOX i el 14,6% a Cs i del 13,5% dels votants d'UP al PSOE. VOX irromp amb un 6,1% d'intenció directa de vot.