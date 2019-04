Arrimadas: «Només queda una setmana per fer fora Pedro Sánchez»

La candidata de Ciutadans al Congrés dels Diputats per Barcelona i portaveu de l'Executiva Nacional, Inés Arrimadas, va recordar ahir al matí que «només queda una setmana per fer fora Pedro Sánchez» i va demanar als votants constitucionalistes que omplin les urnes de vots taronges «per treure el 'chollo' als separatistes». Així ho va expressar durant un acte celebrat al Cine Petit de Torroella de Montgrí que va quedar amb aforament complet.

Arrimadas també va aprofitar per demanar que tothom surti a votar massivament, de la mateixa manera que van sortir en la manifestació del 8 d'octubre a Barcelona, per dir als nacionalistes que aquesta Catalunya no és seva. «Si anem a votar guanyarem, s'ha acabat el chollo del separatisme», va incidir. A més, la candidata de Cs va assegurar que el seu partit ni indultarà els colpistes, ni mirarà cap a una altra banda «mentre adoctrinen els nens a les escoles», ni permetrà que se segueixin obrint ambaixades. Al contrari, treballarà per «reformar Espanya» amb una llei de barrera electoral per tenir representació al Congrés, una alta inspecció educativa i una reforma de l'administració «perquè hi hagi menys 'xiringuitos' i més serveis públics». També va assegurar que no tindrien complexos a l'hora de defensar la seva llibertat i que si és necessari aplicar el 155 no en dubtaran.

A l'acte de Torroella també hi va participar el candidat de Cs per Madrid, Edmundo Bal, que va recordar que «estem en un moment d'emergència nacional, el més delicat de la democràcia espanyola» pel «perill» que representen Pedro Sánchez i Miquel Iceta. «Evitarem aquest perill amb la papereta taronja», va afegir abans d'anunciar que un govern de Ciutadans permetrà «governar des del centre».