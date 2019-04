Batet demana als votants que optin pel PSC si volen evitar «que torni la dreta»

La cap de llista del PSC per Barcelona el 28-A, Meritxell Batet, demana als votants que optin per la papereta del PSC si volen evitar que torni un govern de dretes. Després de la publicació d'enquestes, Batet va insistir que els socialistes ho tenen «a tocar» però continua existint un «risc real» que les dretes governin. Aquest risc, segons Batet, «només s'atura si Pedro Sánchez és el president del govern», i va reclamar que se'l voti «sense intermediaris». «Els diputats socialistes farem president Sánchez però els d'ERC, no ho sé», va dir la candidata, que va demanar que l'electorat aposti per llistes que «donen la garantia absoluta». Batet va reiterar que amb un govern socialista no hi haurà referèndum.

Batet també va valorar que les enquestes publicades confirmen un risc que PP, Ciutadans i Vox puguin arribar a governar. En aquesta línia, va alertar que això significaria «que torni la corrupció, les desigualtats, les retallades i la permanent crispació i conflictivitat». «Aquest risc només es pot evitar si el PSOE guanya d'una manera molt clara aquestes eleccions», va assegurar des de la carpa del PSC instal·lada a Platja d'Aro, que va quedar instal·lada just al costat d'una carpa d'Esquerra Republicana. Precisament, ERC i PSC se situen en un empat tècnic a una setmana de les eleccions, amb un lleuger avantatge dels socialistes en vots, però amb els republicans per davant en escons. Batet va demanar optar pel vot socialista, l'únic, segons la candidata, que garanteix un govern socialista i no de dretes. Meritxell Batet també va voler advertir que «els intermediaris», com els republicans o els comuns, podrien portar a «riscos innecessaris i després serà massa tard».

Batet va reiterar que els republicans no han estat a l'altura quan se'ls ha necessitat, com en la tramitació dels pressupostos de l'Estat. En aquest sentit, va alertar que «en declaracions diverses diuen que ens donen suport, però aquest suport tampoc s'ha materialitzat en moments anteriors». «No podem córrer el risc de trobar-nos que després no podem conformar govern», va afegir, abans de clamar per una majoria «molt contundent» dels socialistes.

Després que les enquestes mostrin que un dels pactes preferits seria el de PSOE amb Unides Podem, i sobre el fet de posar damunt la taula el referèndum, Batet va considerar que «desviar les polítiques d'esquerres seria un error». De nou, va insistir que amb Sánchez a la Moncloa «no hi haurà autodeterminació ni hi haurà referèndum».

Meritxell Batet va aprofitar la seva visita a la Costa Brava -a més de Platja d'Aro també va visitar Palafrugell-, per desplegar algunes de les propostes dels socialistes en ecologisme. Per a la pròxima legislatura, volen impulsar el «New Green Deal», que té com a objectiu la reducció d'efectes d'hivernacle –un 20% el 2020 i fins a un 90% el 2050. També per la recuperació del pes de les energies renovables al consum, amb el 30% d'aquesta tipologia el 2030; la llei de mobilitat sostenible; o una aposta per la indústria sostenible i de qualitat.