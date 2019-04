«Cal ser valent, per ser de Ciutadans a les comarques de Girona»

Així, què? L'Arrimadas s'ha afartat de Catalunya?

Al revés, va a Madrid a defensar els interessos dels catalans. Es poden defensar tant al Parlament com al Congrés, i crec que fa bé d'anar a defensar-los al Congrés, perquè al Parlament ens bloquegen, ens impedeixen treballar.

I vostè, què hi vol anar a fer?

A defensar i representar els gironins. Però crec que al Congrés un hi va a exposar un projecte comú, de llibertat i igualtat entre tots els espanyols. Al Congrés hi hem d'anar a mirar el futur i l'Espanya que volem ser d'aquí a 30, 40 o 50 anys. Aquest és el gran debat que necessitem a Espanya, cal deixar de mirar al passat i construir el marc de convivència futur.

Què és això que els nostres pobres nens hagin d'estudiar la Constitució?

La Constitució és un marc bàsic de convivència, és bo que la coneguem tots.

«Constitucionalista» és avui dia un qualificatiu lleig, quasi un insult.

Jo soc constitucionalista, i ho considero positiu. Les garanties bàsiques de qualsevol país es reflecteixen en la seva constitució.

És difícil ser de Ciutadans a les comarques de Girona?

Es necessita ser valent. Som molts, però, certament, els partits separatistes ens intenten pressionar, precisament per silenciar-nos o perquè la gent no formi part d'aquest projecte. Només cal recordar el que va passar a Amer. O a Torroella de Montgrí, on a mi em van trencar els pantalons i a un company li van trencar el nas en llançar-li una llauna. Per coses així, li dic que s'ha de ser valent.

No els fa vergonya anar a provocar d'aquesta manera?

He, he, això ens ho ha arribat a dir el PSOE, em sembla intolerable. Em pregunto si saben realment el que passa Catalunya. No entenc com algú pot afirmar que per anar a un poble estic provocant. Jo puc anar on em doni la gana. A Catalunya hi ha un problema d'intolerància, amb una sèrie de gent que es pensa que els carrers són seus i poden decidir qui s'expressa en aquests carrers.

S'ha trobat pel carrer amb gent que l'increpi o insulti?

No soc una cara gaire coneguda del partit i passo força desapercebut, però ho veig quan venen la Inés o en Carrizosa, o en Jean Castel, que són increpats pel carrer. Quan muntem una carpa o celebrem un acte al carrer, trobem sovint aquestes faltes de respecte. Lamentablement, és habitual. Tothom hauria de tenir dret a defensar les seves idees en llibertat.

Preferiria ser elegit diputat o veure en Puigdemont davant d'un tribunal?

Han de succeir les dues coses (riu). El senyor Puigdemont va fer un cop d'estat, ajudat d'altres persones, i això ha de ser jutjat. Això no treu el fet que jo cregui que sortiré diputat.

Jutjant els responsables se soluciona el conflicte català?

La solució és un nou marc de convivència dins d'Espanya. El projecte de Ciutadans és el de la majoria de catalans, perquè en les darreres eleccions autonòmiques vam ser el partit més votat.

Ja, però concretant una mica: és favorable a un indult, com a mesura per calmar els ànims?

No. Si els acusats són declarats culpables, han de complir la pena que els correspongui.

És un judici polític?

No, en absolut. Aquestes persones estan essent jutjades per uns fets que van cometre.

S'ha de fer alguna cosa amb TV3?

És TV3 la que ha de fer. Ha de ser una televisió pública per a tots els catalans, no pas servir de plataforma de propaganda al servei dels partits independentistes, com fa ara. Menteix, falta al respecte als que no som independentistes, repeteix les consignes dels partits independentistes... Hauria de convertir-se en una televisió plural.

I si no?

Si no s'hi converteix, haurem de fer que s'hi converteixi. Està pagada per tots els catalans, per tant ha d'estar al servei de tots els catalans. No és estrany que els que no som independentistes deixem de veure TV3, és impossible, jo m'hi sento insultat.

Seria partidari d'un nou 155?

Primer s'ha de fer un requeriment al senyor Torra per veure si respectarà la Constitució. Si no la respecta, ni respecta tampoc els drets de tots els catalans, per descomptat que s'haurà de tornar a aplicar el 155. I aplicar-lo amb totes les conseqüències.

Això significa més dur que l'anterior?

Per exemple, potser haurà d'afectar TV3 si no es torna una televisió plural. El 155 va ajudar a retornar la democràcia, els drets i les llibertats a Catalunya, en un moment gravíssim en què els partits separatistes havien fet un cop d'estat. S'havien vulnerat els drets de tots els ciutadans. Si la democràcia es torna a vulnerar, s'haurà de tornar a aplicar el 155.

Però en aquest moment en concret, la Constitució està essent respectada a Catalunya?

En Torra està jugant amb foc. S'han arribat a suspendre comissions parlamentàries, s'ha tancat el Parlament... A Catalunya no hi ha normalitat democràtica, els partits separatistes la vulneren constantment. Ni tan sols condemnen les agressions a altres partits. Molts ciutadans se senten menyspreats.

Quin argument donaria a algú per votar Cs i no PP?

Que nosaltres som un partit liberal i progressista, que tenim un projecte democràtic per a tots els espanyols.

«Nosaltres també», diria un dirigent del PP.

El PP és un dels responsables del que ha passat a Catalunya, ja que va estar pactant amb els partits nacionalistes. Els darrers anys, quan nosaltres denunciàvem pancartes als ajuntaments o drets vulnerats, mirava cap a un altre costat. No es pot mirar cap a un altre costat, s'ha de donar la cara. A en Rajoy li tremolava la mà, en l'aplicació del 155, no sabia com abordar un cop d'estat. I després el va aixecar amb massa rapidesa. Un dels motius de l'èxit de Ciutadans el 21-D va ser que molts ciutadans se sentien abandonats pel PP. I s'hi continuen sentint, ara també pel PSOE. Només ha de veure l'Iceta, primer a favor d'un indult i ara d'un referèndum.

Si és per duresa, la gent preferirà Vox.

És que Ciutadans és un partit força moderat.

Hi haurà govern de dretes, després del dia 28?

El que li asseguro és que no pactarem amb el PSOE, perquè s'ha allunyat del constitucionalisme abraçant els partits separatistes. Vull un govern estable que solucioni els autèntics problemes dels ciutadans. Vull un govern liderat per Albert Rivera. A partir d'aquí s'hauran de buscar suports, perquè probablement cap partit obtingui majoria absoluta.

I pel que fa a Girona, quines serien les seves prioritats?

Seguim amb els mateixos problemes que fa quatre anys, com ara el desdoblament de l'N-II, totalment necessari. També apostem pel corredor Mediterrani, que ha de ser la columna vertebral del nostre sistema ferroviari. Les comunicacions per carretera també han de millorar, no pot ser que hi hagi comarques a dues hores de distància. I per cert, també s'han de millorar les connexions ferroviàries amb el sud de França, país d'on ens ve molt turisme.

Ja que parla del turisme: se li ha de posar fre?

El turisme és una font de riquesa, girar-li l'esquena seria disparar-nos un tret al peu. Cal seguir invertint a atraure turistes, jo estic encantat que vinguin, creen riquesa i llocs de treball.

Però el seu efecte col·lateral és la construcció a la Costa Brava.

Hem de fer que les figures de protecció mediambiental, que ja existeixen, s'apliquin. Ara bé, quan hi ha projectes que compleixin la normativa, no els podem impedir construir, perquè ens suposarà enormes indemnitzacions. Prohibir aleatòriament, com volen alguns, només crea inseguretat i pèrdues econòmiques.

Construiria una nova estació del TAV a l'aeroport?

S'han d'estudiar bé els pros i contres. No oblidem que és una línia d'alta velocitat. Cada parada que poses augmenta el temps del trajecte. Cal estudiar si surt més rendible un baixador o altres solucions, com línies de bus entre Girona i l'aeroport.