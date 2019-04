Els candidats del 28-A se la juguen en dos debats clau davant d'un 40% d'indecisos

Els candidats de PSOE, Pedro Sánchez; PP, Pablo Casado; Unides Podem, Pablo Iglesias, i Ciutadans, Albert Rivera, afronten aquesta nit a RTVE el primer dels dos debats que tenen traces de ser clau a les eleccions de diumenge, amb un dels percentatges d'indecisos més elevats dels darrers comicis. L'últim baròmetre del CIS, fet just abans de l'inici de la campanya, el situava en el 40%, fet que deixa la porta oberta a qualsevol escenari. Fins ara, la campanya no ha tingut elements especialment destacats, més enllà de l'anomalia històrica que els candidats d'ERC i Junts per Catalunya estan en presó preventiva. Catalunya, els indults i els pactes postelectorals seran eines amb què PP i CS atacaran aquesta nit el candidat del PSOE.

Més enllà de la crisi catalana, potser l'element més destacat de la campanya ha estat, precisament, la polèmica pels debats, que ha transmès la imatge d'un Sánchez incòmode davant d'aquest format després que la Junta Electoral Central (JEC) li malbaratés l'estratègia d'assistir, només, al d'Atresmedia, que incloïa Vox, amb l'objectiu de mostrar davant l'audiència la batalla fratricida de les tres dretes. La decisió de la JEC va desencadenar un sainet que ha acabat amb Sánchez claudicant per la pressió de l'entorn i acceptant el xoc amb els tres rivals directes per partida doble, avui a RTVE i demà al mitjà privat.

Però més enllà d'això, la campanya s'ha desenvolupat sota el guió previst per als quatre partits majoritaris, amb un avantatge relativament còmode marcat per les enquestes per al PSOE, una lluita aferrissada de PP i Cs per aconseguir l'hegemonia de la dreta sense descartar el pacte postelectoral -i amb l'alè de Vox al clatell- i un discurs marcadament a l'esquerra d'un Podem que tem perdre la influència de la legislatura que ara acaba si PSOE i Cs poden sumar.

Sánchez prepara des de dissabte els debats que han de servir –segons fonts del seu equip- per assegurar l'avantatge respecte dels competidors. El líder del PSOE vol desplegar un discurs tranquil que contraposarà a la crispació –diuen- dels candidats de la dreta. El socialista busca un debat de confrontació d'arguments entre esquerres i dretes, amb Catalunya com a flanc d'atac del PP i de Cs. No preveu un enfrontament directe amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, de qui espera bons resultats per assegurar la suma del bloc d'esquerres. Sánchez treballa sobre les fitxes que li ha preparat el seu equip, però també amb aportacions pròpies.

Casado també prepara el debat des de fa algun dia. Ahir, en un acte electoral a Toledo, va lamentar haver de perdre's una corrida de toros perquè havia d'acabar d'ultimar l'estratègia que exhibirà al plató de la televisió pública. Tot i això, no va desaprofitar l'ocasió per mostrar una imatge de confiança. "Em diuen els assessors que haig de preparar el debat. Però si fa nou mesos que el preparo!", es va exclamar entre els aplaudiments dels acòlits. "La remuntada ha començat", ha repetit a diversos mítings des de dijous.

Fonts dels populars expliquen que el seu candidat evitarà atacar el líder de Cs, Albert Rivera, i se centrarà en "l'adversari comú", és a dir, Sánchez, amb el pacte a Andalusia en ment. Els indults als líders independentistes i els "socis de govern" -Torra, Otegi i Iglesias, repeteix Casado a tots els mítings- seran pedres angulars dels atacs al socialista. Amb tot, les mateixes fonts afirmen que no buscarà "confrontacions ni situacions d'agressivitat" sinó contraposar models. Sobre l'absència de Vox, opinen que és justament al PSOE a qui perjudica més, i recorden que el format preferit per Casado era el cara a cara.

Pablo Iglesias, de la seva banda, prepara el debat a casa seva i intercanvia idees i documents amb el seu equip. Els seus assessors estudien els debats de les campanyes anteriors i analitzen també les entrevistes a la resta de candidats. Es tracta, segons fonts de Podem, de buscar el vot dels indecisos en dos debats que poden marcar el resultat de les eleccions. Com Sánchez, el líder morat tampoc preveu un enfrontament intern al bloc de l'esquerra, i espera confrontar posicions amb PP i Cs. Això sí, durant el debat demanarà a Pedro Sánchez que digui si formarà o no govern amb Ciutadans i desplegarà les propostes de la formació exhibint el que considera un constitucionalisme "hipòcrita" de la dreta.

En canvi, el líder de Cs, Albert Rivera, ha optat per "anar a totes" als debats per convèncer l'alt percentatges d'indecisos. No té actes des de dissabte i ha mantingut diverses reunions amb el seu equip per preparar-los. Aquest dilluns descansa a casa seva. "Arriba molt fresc", afirma el seu equip. Sobre l'estratègia que faran servir, no volen revelar-la, però no es creuen que el PP no els vulgui atacar. "S'anirà veient", han dit, i han insistit que els debats estan "vius" i cal anar-se adaptant. Tot i això, han apuntat que és lògic que centrin la confrontació amb Sánchez. Segons les mateixes fonts volen confrontar dos models d'Espanya, la de Sánchez, "una nació de nacions", i la seva "de ciutadans lliures i iguals". A més, Rivera ja ha dit en diverses ocasions que li preguntarà insistentment i directament sobre els indults: "No es pot ser president del govern espanyol sense respondre aquesta qüestió", va afirmar.