Montse Bassa demana guanyar el 28-A i avergonyir el bloc del 155

La candidata gironina d'Esquerra Republicana, Montse Bassa, va cridar a la participació i va demanar que el pròxim diumenge 28 d'abril «guanyem per primera vegada unes eleccions estatals i, d'aquesta manera, fem avergonyir el bloc del 155 que manté empresonats els nostres presos i preses polítiques». Així ho expressava ahir Montse Bassa, durant unes declaracions fetes a Madrid, on es va desplaçar amb l'objectiu de visitar la seva germana empresonada.

Bassa també va voler recalcar que davant la repressió que defensen PSOE, el Partit Popular i Ciutadans, és necessari «omplir les urnes de vots independentistes i demostrar que el millor camí per construir un país just, solidari i feminista passa per la República Catalana».

Durant les declaracions, la número u gironina d'Esquerra al Congrés també va fer referència a la seva germana que es troba a la presó, de la qual va explicar que durant els darrers dies li ha remarcat que el més important ara és fer campanya per guanyar. «La Dolors no para de dir-me que no baixi a Madrid a visitar-la perquè cal fer campanya i guanyar perquè amb els vots de tots nosaltres fem un nou pas per la independència de Catalunya».

També va voler parlar d'Oriol Junqueras, que amb un discurs semblant al de la seva germana no para d'insistir-los que «només hi ha un camí. Guanyar, guanyar i guanyar. Deixar-nos la pell per aconseguir fer sentir la nostra veu arreu i aprofitar el màxim d'eines per arribar al nostre objectiu, la República catalana», va manifestar Montse Bassa.