Els presos d'ERC i JxCat lluiten pel vot útil per condicionar Pedro Sánchez

Els presos de JxCat i ERC van poder participar durant el cap de setmana festiu a actes electorals de les seves candidatures, amb l'autorització de la Junta Electoral Central, i van posar de manifest la seva pugna oberta pel vot útil de l'independentisme per poder condicionar Pedro Sánchez després del 28-A. El primer a obtenir l'aval de la Junta Electoral per irrompre en campanya va ser el número u de JxCat al Congrés, Jordi Sànchez, que dijous passat va poder protagonitzar per via telemàtica una roda de premsa.

Paral·lelament, Sànchez va participar ahir per videoconferència des de la presó de Soto del Real (Madrid), en una nova roda de premsa on va demanar el vot per ser «forts» després del 28-A, quan considera que caldrà teixir una estratègia unitària sobiranista per reivindicar un referèndum, si bé no veu convenient «quedar atrapats» en una data per a la seva celebració.

L'exlíder de l'ANC va afirmar que JxCat és qui mantindrà «l'esperit de l'1-O» i defensarà «la proposta del referèndum», però va remarcar que «cap batalla s'ha aconseguit amb un únic combat», fet pel qual va demanar persistir sense «abaixar la guàrdia» i sense «abandonar».

Va reiterar que «ningú més que nosaltres defensarà l'autodeterminació» i va incidir en el fet que el referèndum és «el gran acord de país», dins Catalunya, que haurà de posar-se «sobre la taula». En tot cas, va destacar que aquesta proposta s'hauria de fer amb una estratègia compartida del sobiranisme després del 28-A, aprenent d'errors del passat: «Segur que no vam fer coses bé i que ens vam mirar el melic», va admetre.

En acabar Jordi Sànchez la seva roda de premsa a la sala de Soto del Real habilitada per a aquest tipus de connexions, va arribar el torn del líder d'ERC i candidat al Congrés, Oriol Junqueras, que al costat de l'exconseller Raül Romeva, també pres, van poder intervenir en el míting dels republicans a Cambrils. Si Sànchez havia apel·lat a votar JxCat per poder ser forts en una negociació posterior a les eleccions generals, Junqueras va demanar per part seva el suport dels catalans, amb l'argument que els vots a ERC «han de fer-nos lliures a tots».

«Sentiu-vos orgullosos de la voluntat democràtica» de construir una república, va destacar, perquè «el que intentem és construir un país per a tots, des de l'orgull legítim que se'n deriva», sabent que «estem compromesos a seguir construint aquest país millor».

Junqueras va instar a «estrènyer els llaços entre els diferents pobles de l'Estat espanyol» i va destacar que «el nostre problema mai pot ser Espanya i els espanyols». Així es va pronunciar a través d'una carta, llegida a Pamplona per la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, durant la celebració d'un acte polític d'EH Bildu amb motiu de l'Aberri Eguna (Dia de la Pàtria Basca).



«Un país per a tots»

Romeva, de la seva banda, va voler deixar molt clar que els que són «a la presó o l'exili no renunciem, qui digui això menteix», i va destacar que ERC «és un partit que vol construir un país per a tots, mai no hem de ser un partit que insulti».

Hores després, l'exconseller pres Josep Rull, cap de llista de JxCat per Tarragona, va avisar el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i els candidats de PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, que «ni renunciarem ni demanarem perdó» per l'1-O. A la sala Santa Llúcia de Reus, Rull va intervenir per primera vegada en un míting a través de videoconferència des de la presó de Soto del Real. Davant un públic que el va rebre dempeus quan va aparèixer a la pantalla, va reivindicar el referèndum unilateral que va organitzar l'anterior Govern de Carles Puigdemont i va afegir que va ser una «expressió de civisme i de coratge».