Puigdemont i Sànchez demanen el vot per «ajudar» els «presos i exiliats»

L'expresident Carles Puigdemont i cap de llista de JxCat per al 28A, Jordi Sànchez, han mantingut aquest dilluns la seva primera conversa per videoconferència, en la qual han demanat el vot per "ajudar" els presos independentistes i els que són a "l'exili".

Puigdemont i Sànchez -que ha rebut l'autorització de la Junta Electoral Central per participar en aquest acte de JxCat per via telemàtica- han pogut conversar per videoconferència, 553 dies després de l'última vegada que van parlar presencialment, abans que l'expresident fugís a l'estranger i l'exlíder de l'ANC fora empresonat per l'1-O i les mobilitzacions prèvies.

La conversa, seguida des de la seu electoral de JxCat pels principals dirigents de la formació i per la premsa, només podia durar mitja hora, a causa de les restriccions legals, i al final d'aquesta s'ha vist un Puigdemont visiblement emocionat quan Sànchez, pres a Soto del Real (Madrid), li ha dit: "Em venen a buscar, em recorden que sóc a la presó".

Puigdemont i Sànchez han coincidit a condemnar la crema i els trets a una figura de l'expresident català en unes festes a Coripe (Sevilla).

Per a Puigdemont, aquest acte "no anava contra una persona" sinó contra cosa que "representa" el moviment independentista: "El llaç groc i la idea de la república, això és el que els molesta", ha subratllat.

Des de Bèlgica, l'expresident català ha agraït al cap de llista de JxCat per Barcelona i a la resta de presos que no s'hagin "doblegat" i ha demanat tenir "paciència i perseverança" i "mantenir la posició" sense renunciar als objectius sobiranistes.

Puigdemont ha expressat el seu desig que Sànchez pugui estar a la tribuna del Congrés dels Diputats i poder-lo "abraçar" aviat.

Ha remarcat que el 28A és un "plebiscit" entre l'"esperit de l'1-O" i el del "155", i ha afegit: "Segur que guanyarem, perquè estem en la banda correcte de la història".

Sànchez, de la seva banda, ha manifestat el seu suport a Puigdemont després de les imatges a Coripe i, davant l'"odi i la violència", ha apostat per "diàleg i pau".

El candidat ha remarcat que la seva paraula té "crèdit" i que no "decebran a ningú", per la qual cosa ha garantit que persistiran en el dret a l'autodeterminació, encara que no ho aconsegueixin just després de les eleccions.

També ha reiterat la seva aposta per la unitat sobiranista i, en aquest sentit, ha demanat continuar "caminant junts malgrat els quilòmetres i murs que ens separen", emulant, ha dit, l'"esperit de l'1-O", quan "vam tocar la llibertat", i ha afegit: "Ho tornarem a fer i ho farem junts".

Sànchez ha demanat anar a les urnes "sense por": "No hi ha vot que pugui ajudar més a la presó i a l'exili que el vot cap a nosaltres, mantenint la llibertat com a referent", ha recalcat.

Ha traslladat també el seu suport a Puigdemont per estar a l'exili, que és segons el seu parer "una presó" com la que "pateixen" els que estan sent jutjats al Tribunal Suprem.