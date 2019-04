Podem qualifica de «tragèdia» que hi hagi diversos candidats a la presó

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va assegurar que és «una tragèdia per al conjunt d'Espanya» que hi hagi candidats a les eleccions generals que siguin a la presó, com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull o Josep Rull. Echenique, que es presenta com cap de llista d'Unides Podem al Congrés per Saragossa, va titllar de «vergonya» que els candidats presos d'ERC -Junqueras i Romeva- i de JxCat -Sànchez, Turull i Rull- «hagin de ser a la presó sense sentència ferma». «És una anomalia democràtica, una vergonya per a tot el país i no només per a Catalunya», va afirmar Echenique, el primer dirigent de la formació morada que visita Catalunya en campanya.

Per això, es va comprometre a que Podem «posarà fi a aquesta anomalia democràtica» si arriben al Govern després dels comicis. Echenique va defensar a més que, malgrat les diferències ideològiques «notables» amb les formacions independentistes, són l'«única força d'àmbit estatal» que critica l'existència de polítics empresonats.

Va defensar que el seu partit és «l'únic» que pot garantir des de Madrid «la no-aplicació del 155» i va destacar que, a diferència del PSC i del seu líder, Miquel Iceta, Podem «defensarà el dret a decidir». També es va mostrar crític amb les càrregues policials que es van produir durant la celebració del referèndum unilateral de l'1-O i va assenyañar que, amb ells a l'Executiu, «no s'ordenarà mai més a la Policia que colpegi la gent pacífica». «Amb nosaltres se'ls ordenarà que investiguin els que de veritat trenquen Espanya: els corruptes i els defraudadors», va exclamar Echenique en un acte a Barberà del Vallès. Això no obstant, també ha criticat les polítiques impulsades des del Govern perquè -ha dit- "els catalans segueixen tenint problemes de primera ordre" després d'"una dècada d'enfrontament entre l'Executiu Central i la Generalitat, amb PSOE i PP a la Moncloa i CiU-JxCat i ERC a la plaça Sant Jaume"