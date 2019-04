JxCat creu que cal «rellançar» l'aeroport amb el baixador del TAV

El número 2 de Junts per Catalunya al Congrés per Girona, Sergi Miquel, va afirmar ahir que una Catalunya-Estat dotarà el territori de «les infraestructures que mereix per poder-ne potenciar l'activitat econòmica». En el cas de les comarques gironines, va considerar que cal «rellançar» l'aeroport fent-hi un baixador del tren de l'alta velocitat «que ara mateix el govern central està bloquejant». Segons Miquel, el baixador permetrà que l'aeroport funcioni com a quarta pista del Prat «i revitalitzar-lo novament».

«Ara mateix tenim un Estat en contra. Tenir el nostre propi estat ens permetrà agilitzar projectes que d'una altra manera estarien tancats en un calaix anys i panys abans de concretar-se», va indicar el candidat, que ahir va visitar l'aeroport gironí.