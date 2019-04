L'alcalde de Coripe titlla la crema del ninot de Puigdemont de «sàtira que no va contra els catalans»

L'alcalde de Coripe titlla la crema del ninot de Puigdemont de «sàtira que no va contra els catalans»

L'alcalde de Coripe, el socialista Antonio Pérez, va treure importància a l'afusellament i crema simulada de Carles Puigdemont en una festa i va defensar que és un «teatre» i una «sàtira» que no va «contra el poble català». Va assegurar que l'acte no fomenta l'odi ni contra Catalunya ni contra els polítics, sinó que és un teatre «com qualsevol altre». «És una festa i una tradició com les Falles», va explicar, tot afegint que «no s'han de treure les coses del seu lloc» i convidant tothom a conèixer la festa de primera mà.

Els habitants de Coripe van simular diumenge l'afusellament i crema de l'expresident de la Generalitat. Els veïns del poble van fabricar un ninot amb la cara de Puigdemont i, juntament amb una estelada i un llaç groc, el van passejar pels carrers fins a penjar-lo d'un arbre. Aleshores, li van disparar trets fins que va començar a cremar.

Per part seva, el número dos d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va demanar «responsabilitats polítiques» al PSOE per l'episodi. Rufián va condemnar el que va passar en aquest poble sevillà i es va preguntar què és el que hauria passat si en un poble de Catalunya s'hagués fet el mateix amb una imatge de Pablo Casado o d'Albert Rivera . «Si això hagués passat a Catalunya segurament ara estarien de camí cap a l'Audiència Nacional», va afirmar el candidat republicà.

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va expressar el seu rebuig a la crema del ninot de Puigdemont, mentre que l'expresident va agrair a Borrell un gest que va qualificar d'«honorable». Per a Puigdemont, l'acte de Sevilla «no anava contra una persona» sinó contra el que «representa» el moviment independentista: «El llaç groc i la idea de la república, això és el que els molesta».

Contràriament, la número u de Cs al Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas, va retreure al president de la Generalitat, Quim Torra, que s'«indigni» pels fets de Coripe quan «anima els Comitès de Defensa de la República» a Catalunya.

La seu central del PSC, situada al carrer Pallars de Barcelona, va aparèixer amb pintades en què, amb lletres grogues, es retreïa als socialistes catalans la crema del ninot de Puigdemont a Coripe. «Coripe crema vergonya» i «PSC calla, Iceta balla» van ser els missatges que es podien llegir a les dues persianes principals de l'edifici. Paral·lelament, la seu central de Cs a Barcelona va aparèixer amb la façana tacada de pintura.