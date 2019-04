Només el 12,7% dels gironins que viuen a l'estranger votaran per correu

Només un 12,7% dels gironins que resideixen a l'estranger votaran a les eleccions generals d'aquest diumenge, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Dels 19.676 habitants de la província que estan registrats al cens electoral de residents absents (CERA), només s'han acceptat 2.500 peticions de vot per correu (no consten, però, xifres de quantes se n'havien demanat). Aquesta xifra encara es podria veure més reduïda per tots aquells casos en què les butlletes no han arribat a temps a causa del servei de correus. Aquest percentatge tan baix de votants per correu des de l'estranger posa de manifest, una vegada més, les dificultats del sistema.

El termini per sol·licitar el vot per correu va acabar el 18 d'abril, tot i que es podrà enviar fins demà, dia 24. Segons les dades de l'INE, hi ha 2.500 persones de les comarques gironines però registrades com a residents a l'estranger que podran exercir el seu dret a vot. També hi ha 10.658 gironins que viuen a l'Estat però que diumenge no seran al seu municipi de residència i que han demanat votar anticipadament per correu. D'aquestes peticions només se n'han denegat 112, o sigui que la majoria (10.546) han estat acceptades. D'altra banda, també hi ha 146 persones que resideixen temporalment a l'estranger que han presentat la seva sol·licitud, de les quals 138 han estat acceptades.



«Vot sol·licitat» des de 2011

El sistema del «vot sol·licitat» -és a dir, en què l'elector ha de demanar expressament el seu dret a vot- es va implantar l'any 2011 gràcies a un acord de PP i PSOE amb el suport del PNB i CiU, i ha fet decaure considerablement la participació des de l'estranger en tot tipus de comicis degut als retards i complicacions burocràtiques que comporta.

Inicialment, aquesta reforma de la llei electoral volia acabar amb el frau que es cometia: es donaven molts casos en què desenes de persones ja mortes «ressuscitaven» i dipositaven el seu vot a l'urna. Per posar fi a aquestes pràctiques, es va decidir que hauria de ser el mateix ciutadà qui sol·licités votar, però a la pràctica això va suposar una gran complicació del procediment burocràtic i administratiu.

El primer pas és estar registrat a la CERA, i a partir d'aquí, en les últimes conteses electorals han sorgit nombroses queixes d'electors perquè les butlletes no han arribat a temps, ja sigui al moment de rebre-les o enviar-les.

Per a aquestes generals, el termini per sol·licitar el vot per correu acabava el 18 d'abril, i la data màxima per enviar-lo és el dia 24. Per a les municipals, el vot per correu es pot sol·licitar entre el 2 d'abril i el 16 de maig.