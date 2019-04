«El projecte independentista ens vol morts civils, que no obrim la boca»

Es fa difícil ser del PP a Girona?

Haig de dir que sí. Pel rebuig que des del punt de vista social comporta significar-te tant amb una opció política que a Girona no està ben vista. A més, he sigut diputat al Parlament en dues legislatures convulses. He rebut insults pel carrer, però també m'ha deixat de saludar gent que abans ho feia, inclús han canviat de vorera. És inexplicable, revela que alguna cosa no va bé.

Quina és la diferència entre Casado i Rajoy?

En Casado té més carisma, i crec que també més capacitat de comunicació.

Prefereix ser diputat o que Madrenas perdi l'alcaldia de Girona?

Sortir diputat. M'agrada anar a favor, no a la contra. Tot i que no comparteixo ni el posicionament ni les actuacions de Madrenas, com canviar el nom a la plaça de la Constitució. És intolerable.

El votant de dretes va a Vox?

El votant de dretes necessita informació i menys populisme. I ha de pensar que la solució no es troba mai als extrems. Per això soc partidari de buscar el vot del centredreta. Votar el PP és la millor medicina per evitar un govern de Sánchez i els separatistes, que ens condueixi a l'abisme i a engrandir la fractura social entre catalans. El que hi ha no és una divisió entre Catalunya i Espanya, és molt pitjor: és una divisió entre catalans.

Veu possible un govern de dretes?

N'estic convençut. No sé si reeditar un pacte a l'andalusa seria el més encertat, però estic segur que el lideratge d'en Casado -els resultats seran molt millors del que diu la cuina d'en Tezanos- i l'entesa amb Ciutadans en temes fonamentals serà possible. I si Vox en lloc de fer populisme se suma a aquest projecte, és clar que el centredreta pot governar.

El PP posa Aznar en campanya perquè tem mals resultats?

El posa perquè Aznar ha fet molt per Espanya i ha sigut un magnífic president. I pel seu compromís ferm amb la defensa de la unitat d'Espanya.

O sigui, un nou-vell PP.

El PP ha dut a terme una autèntica regeneració. Pablo Casado simbolitza un nou temps, amb un perfil ideològic molt més marcat, més sòlid i més identificat amb la majoria de votants del PP. Tot això es va diluir en l'època de Rajoy, que estava preocupat sobretot per treure Espanya de la crisi econòmica, i se li ha de reconèixer el mèrit. Aznar ha aportat el retrobament amb els valors del PP.

En Rajoy va ser massa tebi amb el tema català?

Probablement va cometre un error de càlcul, pensant que l'aplicació d'un 155 relativament indolor podria reconduir els plantejaments separatistes. Va ser un error. El 155 no es podia aplicar només per convocar eleccions, hauria hagut d'implicar intervenir els Mossos d'Esquadra -com s'ha vist, després, van estar al servei del cop d'estat-, intervenir TV3 i intervenir les finances públiques perquè no es destinessin -com en bona mesura es continua fent- a finançar una cohort d'apessebrats que viuen d'això i a sobre parlen malament d'Espanya a l'exterior.

En altres paraules: calia més mà dura.

Potser en Rajoy va pecar d'excés de prudència, tot i que entenc que la situació era complicada. La prudència és bona, però quan un es passa en aquesta virtut, pot caure en la debilitat. Una cosa així és el que va passar.

Entenc que és partidari de tornar a aplicar el 155?

No crec que sigui la panacea, jo soc partidari de fer pedagogia. Per tant, el més important és eliminar l'adoctrinament als col·legis. Aquesta és la clau.

I com ho faria?

Si no s'administren bé les competències d'ensenyament, fent que les exerceixi una autoritat de l'Estat. I de moment, atribuint més competències a l'alta inspecció educativa, vigilant el contingut dels llibres i que el personal docent es mogui amb criteris de neutralitat i rigor. Tot això seria un bon començament. Hi ha altres qüestions.

Per exemple?

La falta de decència de TV3 i de les persones que hi treballen, insultant permanentment. Ja no és falta de neutralitat informativa, que també, és que s'insulta. Fins i tot s'enlairen terroristes, és intolerable, sembla que la societat catalana està anestesiada i no posa el crit al cel. A Catalunya el respecte a la democràcia ha saltat pels aires. Però no ara, des de Jordi Pujol. Ha sigut una obra d'enginyeria social que ha donat uns resultats desastrosos per a la convivència.

Com solucionaria el problema?

A Catalunya ens han robat la democràcia als demòcrates. Ho han fet en Puigdemont i els seus sequaços, en Torra i companyia. Per tant, el primer és recuperar la democràcia. Catalunya té una democràcia devaluada, i això exigeix una aplicació clara i contundent de la Constitució. Cal fer pedagogia, fer entendre a la gent que creu que la independència és un projecte viable,que estan en un error, que els seus líders han comès un autèntic atropellament democràtic i han de demanar perdó. Només es pot mirar endavant si hi ha un reconeixement explícit de culpa. Han d'entendre que una part dels catalans han sigut vilipendiats i maltractats. Si no ho entenen, no sortirem d'aquest atzucac.

Seria favorable a un indult?

En absolut. De fet, volem propiciar una llei que prohibeixi els indults a aquelles persones que facin un cop d'estat. En canvi, en Pedro Sánchez diu que s'haurà de valorar políticament si se'ls indulta. Quina barbaritat és aquesta? Pretenen que després de causar un desastre així, l'Estat sigui magnànim? Res d'indult. Han de respondre de les conseqüències dels seus actes, com tothom que comet un delicte. Per dir-ho en termes penitenciaris, s'ha de reeducar qui atempta contra la democràcia.

Abans em parlava de TV3. Què s'hauria de fer amb ella?

O TV3 és de tots, o no és de ningú. O sigui, o s'adequa al llibre d'estil de tota televisió pública o ha de ser tancada. Perquè a més, és una sagnia econòmica, s'hi cobren uns sous d'escàndol. Si almenys se la paguessin de la seva butxaca els fanàtics del règim... però és que l'estem pagant tots. Allà a dins estan tots alliçonats, no cal ni donar-los instruccions, perquè s'ha convertit en una mena de secta. TV3 és infumable, cal intervenir-la.

Com a representant que seria de les comarques de Girona, què el preocupa d'aquesta demarcació?

Recuperar la convivència, aquest ha de ser el primer objectiu. S'ha de promoure una llei de concòrdia. No de memòria històrica, de concòrdia, i especialment a Catalunya. Després, és clar, preocupar-nos dels problemes de la gent, especialment de la creació de llocs de treball. Aquesta és la millor política social, perquè quan hi ha feina, tota la resta millora. Assolint aquests dos objectius, em sentiria orgullós de la meva feina.

Ha augmentat la inseguretat?

Objectivament, sí. Fa poc, veïns de Figueres m'explicaven que la inseguretat s'ha traslladat dels barris perifèrics i deprimits -cal advertir que abandonats pels ajuntaments, més pendents d'altres temes- cap al centre. A Catalunya tot ha saltat pels aires, s'ha perdut la seguretat perquè s'han abandonat les polítiques socials d'una manera quasi immoral. Tot això és responsabilitat de la Generalitat i els ajuntaments... però s'han dedicat a aprovar mocions en favor de la república, contra el Rei, etc. Fan tot el que no és de la seva competència, mentre als veïns els deixen de la mà de Déu.

Hi ha feixisme?

Hi ha comportaments quasi feixistes. Em refereixo a aquest sector fanàtic i hiperventilat que ens vol estrangers a Catalunya. El projecte d'en Torra és un projecte massiu d'estrangeria, ens vol convertir en ciutadans de segona als que volem seguir essent catalans i espanyols. El projecte independentista ens vol morts civils, és a dir, que puguem viure aquí però sense obrir la boca. I dic quasi feixistes perquè de moment no han marcat casa meva... però tot és possible.

Tenim massa turisme?

Com totes les activitats, el seu creixement ha de ser sostenible. La Costa Brava és la nostra joia de la corona, ha de ser protegida mediambientalment, s'ha d'evitar el creixement desordenat, i més igual si algú del meu partit opina diferent. Ningú s'ha de poder muntar un casalot arran de mar. Per cert, en turisme també hi ha abandonament per part de la Generalitat.

Més sobre Girona: és partidari d'una estació del TAV a l'aeroport?

Sí, la trobo fonamental. És una forma de convertir l'aeroport en una mena de hub turístic, d'enllaçar l'aeroport amb la resta d'Espanya i amb França. El turisme és la pedra angular del desenvolupament econòmic de Girona, i ha d'estar ben dotat.

El TAV és un gran èxit, però el tren convencional segueix igual.

Té raó. S'ha de millorar la qualitat del servei, augmentar freqüències i invertir més en el manteniment.

I l'N-II? Cada quatre anys haig de preguntar als candidats pel seu desdoblament.

Els governs d'en Zapatero van paralitzar totalment aquests treballs. Els governs del PP són els que més recursos hi han destinat. És un fake recurrent dir que els governs populars no inverteixen a Girona. És mentida. Les obres de l'N-II no són fàcils, però aquí estan, i s'acabaran. Faré el possible perquè en les pròximes eleccions no hagi de preguntar ja sobre això.