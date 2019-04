Puigdemont i Sànchez demanen el vot per «ajudar» els presos i els «exiliats»

L'expresident Carles Puigdemont i cap de llista de JxCat per al 28A, Jordi Sànchez, van mantenir la seva primera conversa per videoconferència, en la qual van demanar el vot per «ajudar» els presos independentistes i els que són a «l'exili». Puigdemont i Sànchez -que va rebre l'autorització de la Junta Electoral Central per participar en aquest acte de JxCat per via telemàtica- van poder parlar per videoconferència, 553 dies després de l'última vegada que van parlar presencialment, abans que l'expresident marxés a l'estranger i l'exlíder de l'ANC fos empresonat per l'1-O i les mobilitzacions prèvies. L'expresident català va agrair al cap de llista de JxCat per Barcelona i a la resta de líders sobiranistes que es troben a la presó que no s'hagin «doblegat» i va demanar tenir «paciència i perseverança» i «mantenir la posició» sense renunciar als objectius sobiranistes.