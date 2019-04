Amelló: «Sant Jordi hauria de ser patrimoni de la humanitat»

El cap de llista de Ciutadans al Congrés dels Diputats per Girona, Héctor Amelló, va afirmar ahir que «el dia de Sant Jordi hauria de ser la festa de Catalunya i ser declarada patrimoni de la humanitat». Amelló, que al costat del candidat al Senat per Girona Bernat Doria van recórrer la província de Girona per visitar les agrupacions de Ciutadans que van muntar una carpa per vendre roses, va expressar que Sant Jordi «és una festa en la qual tots els catalans se senten representats».

Amelló va recordar que Ciutadans ha portat diverses vegades al Parlament la proposta perquè Sant Jordi sigui la festa de tots els catalans «i no l'11 de setembre, patrimonialitzat pels separatistes». El candidat taronja va exposar que el partit impulsarà un pla nacional de foment de la lectura i el llibre que inclourà «un IVA superreduït per a llibres i diaris digitals», entre altres propostes.