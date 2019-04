Asens proposa una llei de llengües per assegurar la «realitat plurilingüe»

El candidat d'En Comú Podem a les eleccions generals, Jaume Asens, va proposar una llei de llengües per assegurar la «realitat plurilingüe» a Espanya, i que el català i la resta de llengües cooficials es parlin al Congrés i al Senat. En declaracions abans de passejar amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per les paradetes de Sant Jordi a la rambla del Poblenou, Asens va considerar que la llengua i la cultura catalana «estan amenaçades» si governa el PSOE juntament amb Cs, fet pel qual planteja blindar la immersió lingüística i assegurar la realitat plurilingüe a l'Estat.

Va demanar que el proper govern central impulsi una llei que, a més de reconèixer aquesta realitat, promocioni i fomenti l'ús de llengües i reguli els drets lingüístics de les llengües cooficials. Va assegurar que la llengua catalana no només s'ha de defensar des de Catalunya, sinó també des de l'Estat, i va destacar que es tractaria d'una llei que no només defensés el català, sinó totes les llengües cooficials.

Els comuns defensen al seu programa cooficialitat en els òrgans i institucions que comparteixen les quatre llengües; oficialitat oral i escrita al Congrés, Senat i resta d'institucions, òrgans i empreses que comparteixen; i oficialitat oral i escrita en els òrgans de justícia. Va afegir que s'hauria d'optar per un model com el suís, en què la llengua de cada canton és cooficial amb les altres, i que el català pugui ser «d'ús» en institucions com el Congrés, el Senat i el Parlament Europeu.