Bassa demana al govern espanyol una via més ràpida per arreglar els danys de les llevantades a la Costa Brava

La candidata d'ERC al Congrés per Girona, Montse Bassa, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit anirà a Madrid per "fer una denúncia ràpida" de tots els desperfectes que s'ocasionin a la Costa Brava cada vegada que hi hagi una llevantada. La candidata ha lamentat que actualment es tarda massa "en resoldre la situació" i això fa que afecti al turisme de la zona. També creu que la lentitud del govern espanyol provoca que els ajuntaments hagin d'avançar els diners per arreglar els desperfectes dels temporals i això els deixi en una situació econòmica delicada. D'altra banda, el número dos de la llista, Joan Margall, ha insistit en la petició per retirar dotze llicències d'extracció de corall a la Costa Brava que va donar el govern de Rajoy.