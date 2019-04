Bassa subratlla que «als catalans no hi ha res que ens aturi»

Els candidats gironins d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) van participar ahir a la diada de Sant Jordi assistint a diverses parades republicanes que es van organitzar arreu de la demarcació de Girona. En el marc de la celebració, la cap de llista d'ERC al Congrés per Girona, Montse Bassa, va afirmar que ahir es va viure «un Sant Jordi diferent que ni la pluja ha pogut frenar, demostrant que els catalans no hi ha res que ens aturi».

Els candidats, encapçalats per Montse Bassa, Joan Margall i Jordi Martí, van voler compartir la jornada amb les diferents seccions locals d'Esquerra, preparant-se així per l'acte de final de campanya que tindrà lloc el dijous a la plaça Independència de Girona.