Cuevillas vol que sigui l'últim St. Jordi amb polítics a la presó

El cap de llista de Junts per Catalunya (JuntsxCat) al Congrés per Girona en les eleccions del proper diumenge, Jaume Alonso-Cuevillas, va recordar ahir en el marc de la celebració de Sant Jordi que els catalans «tornen a viure la diada de Sant Jordi en circumstàncies excepcionals», desitjant que «sigui la darrera vegada que celebrem aquesta festa de tradició, cultura i civisme que ens defineix com a societat amb presos polítics i exiliats». Cuevillas va fer aquestes declaracions ahir a Girona, on va visitar la carpa de Junts per Catalunya, acompanyat d'altres candidats al Congrés i Senat i de membres de la llista per a les eleccions municipals.

L'advocat i polític va confessar que enguany ha estat «un Sant Jordi excepcional perquè tenim unes eleccions aquest mateix diumenge i perquè fa un any i mig que estem patint una greu repressió, amb presos polítics i exiliats. Aquest any, de fet, alguns dels llibres més sol·licitats estan relacionats amb el dret, fet insòlit i que demostra que als catalans i catalanes ens preocupa la situació que vivim». Posteriorment, Cuevillas va signar exemplars del seu llibre Un judici (polític) i 100 preguntes a la Rambla i a la plaça del Vi.



Previsions de la setmana

La formació va informar que avui la campanya de JuntsxCat es traslladaria al Pla de l'Estany. Els candidats tenen previst visitar el mercat de Banyoles i també un espai amb un fort valor simbòlic, el col·legi electoral de l'1 d'Octubre a Cornellà de Terri, on va votar el president Carles Puigdemont. El partit celebrarà el dijous al vespre l'acte final de campanya a Girona, on intervindran Marta Madrenas, Ramón Cotarelo, Marina Geli, Jami Matamala, Jaume Alonso-Cuevillas i els presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.