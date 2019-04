Luengo reclama abaixar l'IVA cultural del 21 al 10% per oferir més facilitats

El cap de llista d'En Comú Podem al Congrés per Girona, Joan Luengo, va visitar ahir la ciutat de Salt en el marc de la celebració del dia de Sant Jordi, juntament amb el cap de llista de Canviem Salt, Wilder Palacio. Luengo va aprofitar que ahir era el dia del llibre per expressar la necessitat d'abaixar l'IVA cultural del 21 al 10% en tots els àmbits per tal de fer que la cultura sigui més accessible a tots els ciutadans, detalla la formació.

Aprofitant la visita a la població gironina, el partit destaca que Luengo i Palacio van refermar la voluntat de concentrar el vot de les esquerres en la candidatura d'En Comú Podem per tal que la dreta no obtingui representació a les comarques gironines i així poder impossibilitar un govern del «tripartit de Colon». En aquest sentit, Wilder Palacio va explicar que «en ciutats com Salt, un govern com el del 'tripartit de Colón', amb la ultradreta dins, comportarà un perill per a la convivència». Algunes de les propostes que En Comú Podem va exposar són: «Impulsar una llei integral contra el racisme i la xenofòbia que permeti detectar i sancionar accions racistes o xenòfobes» i «derogar l'actual llei d'estrangeria per modernitzar-la, escurçar terminis i suprimir traves democràtiques».