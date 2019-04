Ponsatí tancarà la llista de Graupera a Barcelona per a les municipals

L'exconsellera Clara Ponsatí, que va viatjar a Escòcia per evitar ser jutjada per l'1-O, tancarà de forma simbòlica la llista independentista encapçalada per Jordi Graupera a les eleccions municipals a Barcelona el 26 de maig. Qui va ser consellera d'Ensenyament durant el Govern de Carles Puigdemont i diputada de JxCat després de les últimes eleccions catalanes -encara que després va renunciar al seu escó- és actualment membre del Consell per la República i candidata al Parlament Europeu per la llista de JxCat que lidera l'expresident.

«Cal donar suport a la candidatura de Jordi Graupera pel seu atreviment. És una candidatura feta a contracorrent, que s'ha volgut silenciar i que es mereix tenir un lloc a la política catalana», va afirmar Ponsatí en un comunicat difós per Barcelona és Capital, la plataforma de Graupera.

L'exconsellera va afegir que, encara que les eleccions municipals a Barcelona «presenten una elecció difícil perquè hi ha quatre candidatures independentistes», segons el seu parer Graupera «presenta la proposta que realment pot renovar la política a Barcelona». «Les seves propostes polítiques no són reciclades de les velles idees, ens fa propostes treballades, fruit d'estudiar el batec de la ciutat i de treballar a peu de carrer», va assenyalar.

L'alcaldable, per part seva, va afirmar que per a la seva candidatura és «un honor» la incorporació de Ponsatí, ja que «representa la gent que intenta dir la màxim veritat disponible a la cara, sense faltar al respecte». «És una veu que sempre i sense embuts s'ha manifestat a favor de la independència i va ser la persona que, juntament amb la gent, va fer possible que l'1 d'octubre s'obrissin els col·legis a Barcelona, mentre Ada Colau mirava cap a una banda», va afegir.

La número dos de la llista de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va emmarcar en la normalitat que Ponsatí tanqui la llista de Graupera, igual que Toni Comín, diputat d'ERC, fa tàndem amb Puigdemont a les europees. "Dona més valor a la transversalitat que hi ha a Junts per Catalunya. Igual de normal és una cosa com l'altra", ha opinat Artadi, que ha remarcat que Ponsatí i Graupera tenen una amistat des de fa temps, i ha expressat "tot el respecte" per a tots dos. Xavier Trias, que tanca la llista de Forn, ha afegit que "és una cosa simbòlica".