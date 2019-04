El PSOE assegura que Torra «ja no representa la Catalunya que volem»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar sobre el president de la Generalitat, Quim Torra, que «ja no representa la Catalunya que volem». «Volem una Catalunya a Espanya, moderna, en la qual hi hagi un àmbit de convivència i diàleg», va afirmar, tot afegint que «Torra representa la negació de la convivència, la confrontació, la fractura social».

«I el millor servei que podia fer el senyor Torra és retirar-se i permetre que a Catalunya hi hagi aquest ambient de convivència, de pau, a més d'una Catalunya moderna», va assenyalar. Robles va fer aquestes declaracions en un acte electoral a la ciutat de Ferrol, on va insistir que «Torra haurà d'explicar als ciutadans per què durant el seu mandat no ha tramitat ni una sola llei». A més, li va retreure que «no ha pensat en cap moment en els ciutadans de Catalunya, només en els interessos que representen una part molt minoritària de la població a Catalunya».

Per part seva, la ministra i candidata del PSC a les generals, Meritxell Batet, va afirmar que no veuria diferència si guanyés les eleccions el PP, Cs o Vox, perquè creu que acordaran un govern si poden: «Ens és igual qui guanyi entre ells. Seria negatiu que sumessin». Així ho va dir en roda de premsa a L'Hospitalet amb l'alcaldessa Núria Marín. «El que veiem a la campanya electoral són les tres dretes competint per veure qui queda primera, però ens és igual qui guanyi entre ells. Creiem que seria negatiu per al país que les tres dretes puguin sumar».