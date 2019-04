Sánchez descarta pactar amb Cs mentre Casado no rebutjarà el suport de Vox

Potser per ser l'últim o potser pel cansament d'haver de fer el mateix durant dos dies consecutius, el segon debat entre els candidats del PSOE, Pedro Sánchez ; PP, Pablo Casado ; Ciutadans, Albert Rivera, i Unides Podem, Pablo Iglesias ; va oferir més moments tensos i més enfrontaments entre els participants. Els moderadors van haver de demanar en repetides ocasions als líders polítics que no parlessin els uns per sobre els altres perquè això dificultava que els espectadors entenguessin els seus missatges. En tot cas, la trobada -amb menys presència del procés- va servir perquè Sánchez assenyalés per primer cop que no està entre els seus plans pactar amb Cs, mentre que el candidat del PP li va advertir que vagi amb compte amb Arnaldo Otegi, que ha ofert els seus vots al PSOE, i és un «expert en segrestar».

El primer a obrir el foc va ser el candidat socialista, qui va respondre respecte a un possible pacte amb Ciutadans, que «no entra» en els seus plans pactar amb un partit que li ha posat un «cordó sanitari». Per contra, va apostar per un Govern del PSOE amb independents de prestigi que camini cap a la convivència i la neteja en l'exercici del poder. Però Sánchez també va llançar un avís, i és que «s'oblida» que abans del dia 29 d'abril hi ha el 28, és a dir, el dia de les eleccions. «Si sumen les dues dretes amb la ultradreta faran el mateix que a Andalusia», va advertir, tot reclamant que es concentri tot el vot possible en el PSOE.

Casado, per part seva, va acusar el cap de l'Executiu d'haver-se convertit en «una nina russa, en una matrioixca», en la qual hi ha Podem, JxCat, ERC i Bildu. «Per formar Govern, com a Andalusia, estarem encantats d'estendre la mà a altres constitucionalistes. Jo em presentaré a la investidura i si Vox vol donar-li suport que ho faci», va afegir el candidat del PP.

En aquest sentit, Iglesias va assegurar que «serem prudents, les eleccions van de vèncer i també de convèncer. El proper Govern a Espanya serà de coalició i nosaltres estem disposats a formar govern amb el PSOE, però ells són incapaços de dir si formarien govern amb Ciutadans». Paral·lelament, Rivera va afirmar que «he d'intentar formar un govern liberal i centrista, per això li estenc la mà al senyor Casado. El senyor Sánchez ens ha posat en una emergència nacional, fet pel qual sempre proposaré pactar als constitucionalistes».

En un dels moments més tensos, Rivera va treure una còpia de la tesi doctoral de Sánchez per acusar-lo de mentir, i aquest li va respondre regalant-li el llibre del president de Vox, Santiago Abascal, «perquè conegui els plantejaments polítics dels seus aliats». «No vol que diguem que va pactar amb els independentistes o que té una tesi que és mentida, que jutgin els ciutadans que ens veuen si menteix o no menteix», va respondre de nou el candidat de Ciutadans.

En un altre bloc del debat, Casado va demanar al cap de l'Executiu que no doni lliçons sobre maltractaments perquè el PSOE té en la persona de Jesús Eguiguren «l'únic líder condemnat per maltractaments a la seva dona». En aquest bloc, els líders del PP i Ciutadans es van embrancar en la regulació de l'eutanàsia. Rivera li va demanar a Casado que «rectifiqui» per poder arribar a acords en el futur, mentre que el líder popular va assenyalar que el seu partit ha estat pioner en moltes autonomies regulant la mort digna i el testament vital.