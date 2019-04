Amelló vol reformar l'«euroordre» per impedir «fugats»

El cap de llista de Ciutadans al Congrés dels Diputats per Girona, Héctor Amelló, va manifestar ahir al Pertús que «els socis separatistes de Sánchez pretenen que hàgim d'utilitzar el passaport per anar a veure els nostres amics d'Europa o els nostres familiars de la resta d'Espanya». Així ho va indicar ahir al matí en una visita a la frontera francoespanyola al costat del candidat al Senat per Girona, Bernat Doria.

«Nosaltres apostem per un sistema europeu més integrat perquè entenem que Europa és el millor lloc per a defensar els interessos d'Espanya», va remarcar Amelló. De fet, va indicar la necessitat de continuar avançant en integració europea en matèria de seguretat, fiscalitat i política exterior amb mesures com «la reforma de l'euroordre per a impedir que aquells que vulguin fugir de la justícia i els tribunals no puguin valer-se de la lliure circulació de persones per a evadir l'acció de la justícia».



«Ambaixades autonòmiques»

D'altra banda, el candidat taronja també va assegurar que Ciutadans proposarà una reforma de la llei d'acció i servei exterior «per a frenar la proliferació d'ambaixades autonòmiques» i al mateix temps «impedir que els partits separatistes usin els recursos públics per obrir ambaixades i qüestionar la política exterior espanyola o difondre una falsa història negra». Els candidats també van aprofitar per penjar cartells al llarg del matí.