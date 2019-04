«Aquest Estat autoritari ha perdut el nord... i perdrà el nord-est»

Les candidatures de Junts per Catalunya les elabora en Puigdemont en persona entre els seus fidels?

No sé qui ha fet les llistes.

No sap com hi ha anat a parar?

No. De fet, quan va començar a sonar el meu nom per ser candidat, vaig dir que no, que soc advocat i que tinc feina d'advocat. Com a molt, em vaig oferir per anar a la candidatura de les europees, perquè volia evitar el fangar de la política espanyola. Qui m'ho va proposar, i a qui li vaig rebutjar, va ser l'Elsa Artadi, el que desconec és amb qui havia parlat ella, si hi havia un comitè al darrere... no ho sé.

I jo que imaginava una trucada directa i personal d'en Puigdemont.

No, no, em van trucar i em vaig reunir amb l'Elsa. Vaig rebutjar-ho. Després sí, que m'ho va demanar en Puigdemont, i també vaig rebre missatges des de la presó, i posteriorment encara vaig parlar amb en Llach i em va acabar de convèncer.

Hi ha polítics del PDeCAT que comencen a insinuar que potser cal un altre partit. La gent comença a estar farta d'en Puigdemont?

Més aviat crec que la gent s'està començant a afartar d'aquests que diuen aquestes coses. Jo soc independent, ni milito ni he militat mai a cap partit. Després, en Jordi Sànchez, cap de llista per Barcelona, ve d'Iniciativa. En Rull i en Turull sí, que venen del món convergent o postconvergent. La Marina Geli ve del PSC, igual que en Mascarell. En Toni Comín ve d'ERC. La Laura Borràs mai no ha militat enlloc...

Precisament per això. Els polítics del PDeCAT, exconvergents, es veuen postergats.

És que JxCat no és un partit polític, és una candidatura que aspira a superar els partits polítics. És possible que dins del partit que li ha cedit l'espai electoral hi hagi gent que no vulgui acceptar-ho. Igual que no ho ha acceptat ERC, que ha seguit el seu camí i no ha volgut anar en una llista transversal. Com es veu, dins del PDeCAT hi ha gent que vol fer el mateix, però em penso que caben en dos taxis.

Què hi vol anar a fer, a Madrid?

Callos, bocates de calamars... (riallada). No, vaig a fer una cosa difícil, m'envien a mi a Madrid perquè soc l'advocat del president i perquè fa mesos que faig un discurs que repeteix que aquest judici és més polític que jurídic. A més del ganxo mediàtic que pugui tenir, han tingut en compte que des del punt de vista jurídic puc anar a Madrid a dir quatre coses a sus señorías (sic). Per exemple, els diré que la independència no és impossible, com sostenen alguns, sinó que és imparable. Que amb repressió i judicis aconseguiran retardar-la, però res més.

N'està del tot convençut?

Ara venen eleccions i veurem si som o no majoritaris els independentistes, però el dia que hi hagi constatada una força majoritària, això és imparable. Per tant, asseure'ns a parlar-ne convé més a Espanya que a Catalunya, perquè nosaltres farem la nostra via igualment. Qui sortirà més perjudicat d'un Catexit dur és Espanya.

La via unilateral és un error?

La via estrictament unilateral no és que sigui un error, és que és inviable. La independència es pot fer pactant amb l'Estat preexistent, que és una mica l'aposta d'ERC: aconseguir una gran majoria d'esquerres, fer un referèndum, etc. D'acord, però «hay alguien más?», com diu l'acudit de l'Eugenio. Jo no me la crec, aquesta via. Una altra és tenir la força per imposar-la, i ni la tenim ni la tindrem mai. I la tercera, que és una via intransitada, és aconseguir suports externs.

Ja ho han intentat, i cap país europeu n'ha donat.

No parlo dels estats, sinó de les opinions públiques. A França, 41 senadors ens han donat suport, a Itàlia 400 intel·lectuals... això no és gratuït, això és perquè hi ha gent que està treballant, tant des del Consell per la República com des de fora. La Unió Europea és un club d'estats i no n'esperem res d'ella institucionalment, però sí de les opinions públiques europees. Si a Catalunya la gent se segueix mobilitzant i aconseguim que en Puigdemont surti diputat europeu, això agafarà una embranzida bestial. En definitiva, estic parlant d'una via no unilateral, sinó amb suport exterior.

És cert que no fa gaire vostè duia una bandera espanyola al canell?

No és cert, com altres coses que suposo sortiran sobre mi.

Ho assegurava en Loperena, advocat com vostè, i que per tant el coneix, en un article.

En Loperena, a part que el pobre home està gran i malament, té ressentiments cap a mi des de l'època del Col·legi d'Advocats. També va escriure en un llibre que el meu pare era feixista. Res, ni tan sols el contesto.

Ja ha vist que han desaparegut dels edificis públics totes les pancartes i llaços, per preservar la neutralitat de les institucions. Suposo que ho veu bé.

És una bestiesa. La junta electoral de qualsevol país democràtic vetlla pel cens i per garantir el dret a vot. No vetlla per imposar quotes de minuts als mitjans públics, prohibir colors, ni prohibir paraules. Ha arribat a prohibir la paraula «democràcia»! Segurament deu voler dir que els que estan en contra dels independentistes estan també en contra de la democràcia. És tot plegat absurd, ha prohibit fins i tot «peixos pacífics». És la deriva d'un Estat autoritari que ha perdut el nord... i perdrà el nord-est.

Si els grups catalans haguessin donat suport als pressupostos del PSOE, ara ens estalviaríem el perill que arribi un govern de dretes?

No, en Sánchez convoca eleccions perquè la demoscòpia li diu que ha de convocar-les. Més que pels pressupostos o contra les dretes, tinc la sensació que les convoca contra el PSOE, perquè té una sèrie de barons i de poders fàctics en contra. Dels 84 diputats que tenia el PSOE, només 7 eren sanchistes. Era molt fotut tenir tot un grup parlamentari en contra i no ser ell diputat. Li hauríem donat suport als pressupostos i hauria convocat eleccions igualment. Però és que a més el PSOE és el rei de l'engany, ens deia que amb els pressupostos arribarien a Catalunya grans inversions. Ja, com el desdoblament de l'N-II, que l'esperem des de fa vint anys.

Si del seu vot depengués fer president Pedro Sánchez o Albert Rivera, què faria?

Entre en Rivera i qualsevol altre, sempre trio qualsevol altre.

Incloent Abascal?

Miri, hi ha tres dretes que al final són el mateix, perquè en el fons volen el mateix. Vox és una dreta més dura quant a les formes i alguna diferència de fons, però aquestes diferències no són substancials, ja que són directament anticonstitucionals, com per exemple eliminar el Tribunal Constitucional, etc. Vull dir que en el fons les tres dretes estan dient el mateix, uns a cavall i els altres dos no, però diuen el mateix. I el PSOE no està dient el mateix en altres temes, però respecte a Catalunya, sí. Només que les dretes van amb l'amenaça i el PSOE va amb l'engany.

No creu en les ofertes de diàleg del PSOE?

Molt oferir diàleg, però el lema d'en Sánchez és «no és no». Al pobre Iceta li va agafar un atac de sentit comú i va dir que amb un 65% es pot començar a parlar d'independència, i ja li van sortir amb el «no és no». Ho diuen clarament: mentre el PSOE governi no hi haurà ni referèndum ni independència ni res.

Com a advocat, què pensa dels incidents que alguns partits no independentistes pateixen quan volen celebrar actes?

Em sembla malament qualsevol limitació de la llibertat d'expressió, entre altres coses perquè un míting de la Cayetana Álvarez de Toledo és la millor propaganda independentista.

Per què és tan criticada TV3?

A TV3 la critica bàsicament la gent que no la mira. La dreta vol prohibir TV3, l'escola catalana, els Mossos... volen prohibir Catalunya. Hi ha un sector de la dreta centralista -i hi incloc part del PSOE- que voldria tornar a 1974. Per ells, Catalunya és una anomalia, voldrien tornar als coros y danzas.

Per què un independentista hauria de votar JxC i no ERC?

Perquè nosaltres sí que tenim línies vermelles. Nosaltres oferim diàleg, però no xecs en blanc. Nosaltres no creiem possible conformar a Espanya un gran front d'esquerres que faci possible un referèndum acordat. Primer, això és una aposta a 15-20 anys vista, i segon, coneixent Espanya és impossible. Nosaltres anem a Madrid com el conill de Duracel, a dir que hem apostat per la independència. Hi hem apostat fruit de la decepció, perquè fa uns anys la majoria del país hauria acceptat un encaix diferent dins d'Espanya. Però avui, no. Després de l'1-O, després del judici, no ho acceptem. Anar a negociar més competències, més peix al cove, s'ha acabat. La gent ens està demanant unitat i fermesa amb el mandat que tenim, i nosaltres som la candidatura que hi aposta.

Com a representant de Girona a Madrid, quina seria la seva prioritat?

Girona té molts dèficits: el desdoblament de l'N-II, passos a nivell que cal suprimir, la protecció de la costa... Però en aquesta legislatura del que tractarem és de Catalunya, hem de fer una república. La millor forma de solucionar tots els problemes de Girona és fent una república.

Està dient als gironins que anirà a Madrid però no es preocuparà dels problemes de Girona?

Sí, estic dient als gironins que la millor forma de solucionar els problemes de Girona és aconseguint una república catalana. És la forma de deixar de tenir un dèficit de 16.000 milions anuals, que es podran revertir a Catalunya.

Si no hi ha república no se solucionaran els problemes?

I si no, què? Pactar uns pressupostos que tampoc no es compliran, com fan sistemàticament els governs del PP i del PSOE?

Mentre això no arriba, és partidari de limitar la construcció a la Costa Brava?

S'ha de preservar, sí. De totes totes, és una joia que tenim. I deixi'm afegir que podem tenir un turisme de més qualitat. A l'interior hi ha uns pobles meravellosos i pràcticament desconeguts.

És partidari d'una nova estació del TAV a l'aeroport?

Hi hauria d'haver una millor comunicació, el TAV hauria d'arribar a l'aeroport. No li sé dir si amb una nova estació o amb una llançadora.