En Comú posa la bandera sobre l'educació pública a Sils

En Comú Podem encara la recta final de la campanya defensant l'educació pública i la resta de serveis públics. En aquest sentit, la formació estarà avui a Sils, en el Centre Cultural La Laguna a les set de la tarda, en un acte amb el diputat al Congrés, Joan Mena, que ha destacat per la seva defensa de l'escola pública i el sistema d'immersió en català.

A l'acte de Sils també hi assisteix la cap de llista de Sils, Cristina Simó, el cap de llista al Congrés, Joan Luengo. Per altra banda, els Mena també celebrarà demà un acte a la universitat de Girona per explicar les propostes en matèria d'educació.

En aquest sentit, el partit aposta per dedicar el 6 per cent del PIB de l'Estat en inversió educativa. «Catalunya té les matrícules universitàries més cares de tot l'Estat, de manera que 115.000 alumnes de famílies vulnerables han hagut de deixar la universitat» explica Mena.

Així, afegeix: «Volem rebaixar les taxes universitàries i ampliar les beques per tal que ningú quedi fora de la universitat. Sentim profunda vergonya que el Govern Català no hagi estat capaç d'abaixar-les».