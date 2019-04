De Toledo i Arrimadas li demanen a la cara a Sanchis que dimiteixi

Després de dos dies consecutius de debat entre els candidats a la Moncloa, ahir va ser el moment per als caps de llista per a les eleccions de diumenge a Barcelona: Laura Borràs (JxCat), Gabriel Rufián (ERC), Jaume Asens (En Comú Podem), Mertixell Batet (PSC), Inés Arrimadas (Ciutadans) i Cayetana Álvarez de Toledo (PP). La nit va començar amb força, ja que les candidates del PP i de Cs van criticar el director de TV3, Vicent Sanchis, al principi del debat electoral que ell mateix va moderar i van demanar la seva dimissió. La candidata de la formació taronja li va lliurar un cartell que emulava una carta de dimissió: «TV3 és una maquinària separatista. No només està processat per posar aquest canal al servei de l'independentisme, sinó que està reprovat pel Parlament». Álvarez de Toledo va afirmar que en els últims tres anys hi ha hagut una anomalia democràtica a Catalunya: «Per exemple, una anomalia és vostè, que és moderador i està processat per desobediència en una operació d'assalt a la legalitat constitucional».

En defensa dels treballadors de TV3 van parlar tant Rufián com Borràs. El candidat d'ERC va fer una «defensa tancada dels treballadors de TV3, començant per vostè (Sanchis) i acabant per l'últim treballador de la casa», abans d'afegir que «m'agradaria que alguns fossin tan valents i diguessin davant el comitè d'empresa de TV3 que en aquesta televisió es manipula», mentre que la candidata de JxCAT va recriminar a Arrimadas i Álvarez de Toledo la seva actitud: «No sé si estic en un western o a TV3, que és una televisió tan plural que permet que vinguin persones a criticar el seu funcionament des de dins. Em sembla inaudit que es pugui parlar de maquinària separatista».

El debat, marcat per les contínues interrupcions entre candidats, va donar lloc a intercanvis de retrets entre independentistes i constitucionalistes, i també en el si de cada bloc, especialment entre Álvarez de Toledo i Arrimadas, d'una banda, i Batet, de l'altra.

Durant diversos moments del bloc dedicat al conflicte polític a Catalunya, les candidates de Cs i PP van coincidir a instar Batet a dir clarament si Pedro Sánchez pensa indultar els líders sobiranistes encausats, i la candidata socialista els va retreure que intentessin interferir en els procediments judicials.

També hi va haver retrets creuats entre Rufián i Asens quan el candidat d'ERC va qüestionar que la visió plurinacional de Pablo Iglesias sigui ferma. «Et puc assegurar que a porta tancada no diu el mateix que en els mítings», li va etzibar a Asens, que moments abans havia retret a ERC que semblava que li molestés que «hi hagués una alternativa» al PP i PSOE a Espanya.