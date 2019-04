Asens demana el vot progressista i catalanista per «parar els peus» a Cs a Girona

El candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha reivindicat aquest divendres la seva candidatura com "la garantia" perquè Ciutadans no obtingui cap escó a Girona. Durant una atenció als mitjans a la capital gironina, Asens ha explicat que les enquestes apunten que el sisè escó de la demarcació oscil·la entre els comuns i la formació taronja, que podria obtenir per primera vegada representació territorial, i ha demanat que el vot "progressista i catalanista" es concentri en ECP perquè són "els únics" que podrien evitar-ho i "parar-los els peus". D'altra banda, aquest últim dia de campanya electoral el candidat d'ECP ha assegurat que les sensacions són bones i creu que poden "trencar pronòstics". "Podem aconseguir guanyar les eleccions a Catalunya", ha confiat Asens, que ha reconegut que "no serà fàcil però no és impossible".

En relació a les enquestes, el candidat dels comuns ha defensat que han nascut "per desafiar les enquestes", en resposta als resultats inferiors respecte les darreres eleccions, tot i que després ha afegit que els sondejos apunten que poden "remuntar" i "consolidar la tendència".

Asens ha insistit en què són "el doble vot útil" perquè creu que poden frenar tant un govern de Vox amb PP i Cs com "l'amenaça real" d'un executiu de Ciutadans amb el PSC, i ha reivindicat la possibilitat d'un govern dels socialistes amb EPC i Unides Podem.

Per la seva banda, el candidat al Congrés per la demarcació gironina, Joan Luengo, ha assegurat que "batallaran" al Congrés i ha apuntat que són "l'única" formació que ha presentat propostes concretes per al territori. Així, Luengo ha demanat el vot per la seva candidatura per aconseguir el màxim número de diputats i "fer Jaume Asens ministre".