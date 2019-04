Aznar alerta que si guanya l'esquerra «hi haurà indults per als colpistes»

L'expresident del Govern José María Aznar va advertir que si diumenge torna a guanyar l'esquerra i el PSOE de Pedro Sánchez en els comicis generals «hi haurà indults per als colpistes» i va destacar que «no es parla d'hipòtesis sinó de certeses». Aznar, que va arribar a Burgos acompanyat de la seva dona, l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella, va destacar que una victòria de l'esquerra també comportarà una consulta per a l'autodeterminació per a Catalunya.

En aquest sentit, va insistir que està en joc l'ordre constitucional i tot perquè Espanya ha tingut «la desgràcia» de caure en mans d'un govern socialista, amb comunistes, independentistes i batasunos» que volen posar en qüestió la integritat nacional. Si no és així, va assegurar que no estaria participant en un acte a Burgos i va advertir que el «problema essencial» és que l'esquerra està disposada a vendre la unitat d'Espanya, alhora que va remarcar que «el cop d'Estat a Catalunya no està desarticulat».

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va instar a votar el seu partit per acabar amb Pedro Sánchez i «els seus sequaços», un govern que, segons va dir, «està negociant la sedició, la independència i l'autodeterminació» d'una part del territori «d'amagat de la sobirania nacional». En un míting al Jardí del Malecón de Múrcia davant unes 4.000 persones, va afirmar que no es pot permetre que els independentistes catalans puguin promoure la separació amb la «complicitat» de Sánchez.

Al president del Govern i candidat a la reelecció el va advertir que li queden «dos dies» per estar a la Moncloa, de manera que pot «fer les maletes i empaquetar el matalàs» perquè el PP està convençut que guanyarà les eleccions i tornarà «la dignitat» davant els qui «volen trencar Espanya».

També va llançar una advertència a l'expresident català Carles Puigdemont, a qui va dir que no pot ser candidat perquè no és resident a Espanya. «Que es quedi a Waterloo o vingui ja a comparèixer davant del jutge», li va reclamar.