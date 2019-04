Els candidats de Girona, «amagats» en la propaganda

Una vegada més, els caps de llista per Madrid o Barcelona són els protagonistes de la propaganda electoral que ha arribat en els darrers dies a les bústies gironines. JxCat és el partit que més destaca els candidats gironins, ERC i comuns els inclouen però de forma més discreta i PSC, PP i Ciutadans ni els mencionen.

JxCat és el partit que més destaca els candidats gironins en la seva propaganda, probablement perquè sap que són un valor segur a nivell mediàtic: Jaume Alonso-Cuevillas ha sortit en totes les tertúlies possibles i Jami Matamala s'ha fet molt popular després d'haver acompanyat Carles Puigdemont en el seu periple europeu. Tots dos «desplacen» una miqueta Puigdemont -que apareix a l'interior del tríptic; això sí, amb una fotografia més grossa- en una publicitat on, com no podia ser d'altra manera, el groc té una gran presència.

Un groc que també predomina a la propaganda electoral d'ERC i que, de fet, fins i tot pot induir a confusió entre els dos partits. En el cas dels republicans, Oriol Junqueras és l'absolut protagonista de la portada del díptic, amb una gran fotografia i una frase del líder republicà. A la contraportada, el protagonista és Raül Romeva, i, ja dins, es poden trobar fotografies a un tamany molt més petit de Gabriel Rufián i els principals candidats gironins al Congrés i al Senat.

En el cas del PSC, tenen clar que el líder a «vendre» és Pedro Sánchez, i així queda clar en el seu material promocional, que mostra una gran fotografia en blanc i negre del candidat a la reelecció i una carta firmada per ell mateix. A l'interior del sobre, molt més difícil de llegir, hi ha una carta i fotografia de la candidata catalana, Meritxell Batet. Ni rastre dels candidats gironins.

Els comuns, en canvi, són els que han enviat una propaganda més discreta, un sol tríptic per unitat familiar on es veuen, a la portada, Ada Colau -que no es presenta a aquestes eleccions- i el candidat per Catalunya, Jaume Asens. A dins, en una fotografia molt petita i que queda amagada per un plec, apareixen els caps de llista de les quatre províncies, inclòs el gironí, Joan Luengo.

Pel que fa a Cs, ha optat per donar tot el protagonisme a Albert Rivera i Inés Arrimadas, que apareixen fins i tot al sobre. A dins, un full amb una gran fotografia d'ells dos una altra vegada i les seves principals propostes, mentre que els candidats gironins tampoc apareixen.

Finalment, el PP, igual que el PSOE, ha optat també per una carta de Pablo Casado als seus votants on parla, bàsicament, d'economia, llibertat i seguretat. En el seu cas, ha editat també un tríptic -tot i que no l'han enviat a les cases- on sí que es veu el candidat per Girona, Sergio Santamaría, a la contraportada.