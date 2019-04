Cuevillas vol ser l'«advocat de Catalunya»

Junts per Catalunya (JxCat) va omplir ahir l'Auditori de Girona en el seu acte de final de campanya per les eleccions generals de diumenge a Girona. L'acte va començar al voltant de les 8 del vespre quan els candidats i candidates del partit pel Congrés de Diputats i el Senat van entrar a la Sala Cambra del Palau de Congressos que se'ls va fer petita acompanyats pels aplaudiments del públic. En aquest sentit, els organitzadors van habilitar dos espais amb pantalles a l'exterior de la sala perquè poguessin seguir l'acte.

L'acte va comptar amb les intervencions d'alguns dels candidats més visibles a les eleccions espanyoles, així com altres figures destacades del partit. Entre les quals, es van dirigir al públic l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el cap de llista de JxCat al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, el cap de llista al Senat, Jami Matamala i els candidats Ramon Cotarelo i Marina Geli. Intercalades amb les intervencions dels candidats es van visualitzar vídeos enregistrats. L'acte es va acabar amb les intervencions dels presidents Quim Torra i Carles Puigdemont.



«Generacions futures»

La primera a intervenir va ser l'alcaldessa de Girona, que va aprofitar la jornada per fer una defensa dels serveis públics amb especial èmfasi a la tasca de cos de Bombers i, una vegada més, va denunciar la repressió que afecta els sectors que defensen el dret a l'autodeterminació de Catalunya. «Avui vivim la repressió i el franquisme cavalca més fort que mai». Madrenas va denunciar que aquests darrers dies han vist com la Guàrdia Civil «perseguia» els Bombers de Girona i s'atacaba la figura del Puigdemont en municipis governats per partit socialista. «L'únic vot útil és el de mantenir l'esperit de l'1-O i això avui només té un nom: JxCat», va apuntar Madrenas. «Som els que persistim. Tenim una responsabilitat enorme».

Una de les altres intervencions va ser la del politòleg i escriptor Ramon Cotarelo que tanca la llista del Congrés a Girona. «Aquest diumenge decidim entre la independència de Catalunya i la dependència d'un Estat que ens maltracta, ens apallissa, ens empresona, ens desterra, ens embarga i ens nega com a nació. Hem de votar independència i unitat i això vol dir votar JxCat». Cotarelo, que va fer tot el discurs amb català, va demanar el vot per «no abandonar les generacions futures».

Després de la intervenció de Cotarelo, els organitzadors van projectar dos vídeos que els candidats del partit Jordi Turull i Josep Rull actualment a la presó per l'1-O havien gravat per demanar el vot per JxCat aquest diumenge. Les dues projeccions van ser comentades en els discursos dels candidats i també van rebre apaludiments dels assistents.



Des de Bèlgica

Seguidament van pujar a l'escenari Marina Geli que va acompanyar la projecció en pantalla en una connexió en directe amb Jami Matamala, actualment a Bèlgica, on es va traslladar amb l'expresident Carles Puigdemont després de l'1-O. «Fa un any i mig que vaig emprendre el camí de l'exili al costat del president. Ens hem passat un any i mig explicant a la comunitat europea el que està passant a Catalunya. La gent ens dóna suport, no només els ciutadans, també els polítics».

«El resultat de diumenge s'analitzarà a Europa, no ens podem quedar a casa», va afirmar.

Per la seva banda, el candidat Jaume Alonso-Cuevillas va assegurar que es presenta a les eleccions per fer d' «advocat de Catalunya». «Quan tenim gent a la presó i a l'exili, no ens podem quedar a casa. Vaig a Madrid a fer d'advocat de Catalunya, a defensar els drets i llibertats de tots nosaltres. Hi vaig pels presos i exiliats polítics, però també per tots nosaltres».



Denúncia a la repressió

El president Torra va defensar el paper que té JxCat per la «unitat» de l'independentisme i va apel·lat al vot dels ciutadans. «Si hem sigut capaços de fer l'1-O, aquest país aconseguirà la llibertat. Vull enviar un missatge d'esperança».

L'acte va acabar amb la intervenció de Carles Puigdemont des de Bèlgica, que va apel·lar a lluitar contra la repressió a través de les urnes. «Està en joc la cultura de l'1-O contra la del 155. El 155 és repressió, presó, exili i amenaça. L'1-O es basa en la col·laboració, la participació i la transversalitat».