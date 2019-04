Rivera: «Espanya es mereix un president que no menteixi»

El candidat de Ciutadans a la Moncloa, Albert Rivera, va augmentar la pressió al cap de l'Executiu i candidat socialista, Pedro Sánchez, en un acte a Barcelona acompanyat per la seva número dos «de facto», Inés Arrimadas, i el candidat a l'alcaldia de la capital catalana Manuel Valls. Davant unes 800 persones congregades al port de Barcelona, en la seva primera presència a Catalunya en aquesta campanya, Rivera va apuntar contra Sánchez pel seu «pacte» amb els independentistes i per haver deixat «tirats» els catalans. Espanya, va destacar, es mereix un president «que no menteixi, que respecti totes les ideologies» i que el seu «únic límit per governar» sigui no fer-ho «amb els que volen liquidar la nació».

«La casa dels valents»

Ciutadans, va dir, és «la casa comuna dels valents, de gent que no s'acovardeix, que suma i no és sectària», és el partit del diàleg amb els constitucionalistes, el que està «amb els bons», els que respecten la llei i la justícia, va insistir. Va fer també una crida a votar perquè «no vingui d'un escó o dos» i que segueixi Sánchez a la Moncloa i Podem, dirigint l'economia: «Doneu-vos un doble gran gust, feu fora Sánchez i col·loqueu Cs al Govern», va demanar.

Arrimadas, de la seva banda, es va mostrar convençuda que el 28 d'abril el partit taronja «causarà sensació» i va recordar que ja va aconseguir «coses que semblaven impossibles», com vèncer a Catalunya o governar a Andalusia.

«Hem fet allò que el Govern no ha fet», va assegurar la líder del partit a Catalunya, que va reivindicar Cs com «la veu dels catalans constitucionalistes», una formació que ha defensat «la llibertat pam a pam» i ha portat l'independentisme davant la Fiscalia i la Junta Electoral Central. També va criticar Sánchez, que segons el seu parer «s'ha agenollat» davant el president de la Generalitat, Quim Torra, quelcom que «és una vergonya que no té precedents».