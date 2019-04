Rufián crida a guanyar els «carcellers del 155» i enviar un missatge al món

El número 2 d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va ressaltar ahir en l'acte central del partit a les comarques gironines que l'objectiu per aquest diumenge és guanyar els «carcellers del 155» i «callar boques», estenent aquest missatge arreu del món per tal de recollir el màxim de vots possibles. En el marc de l'esdeveniment, celebrat al vespre al Centre Cultural la Mercè de Girona, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va remarcar que «avui som l'eina més útil de l'independentisme i hem de fer que Oriol Junqueras sigui el guanyador d'aquestes eleccions generals», refermant la voluntat de «tenyir les urnes de groc i de lila», com diu Dolors Bassa.

La celebració central de la campanya republicana a terres gironines va comptar amb la presència de sis figures clau del partit en les properes eleccions generals i municipals, fent aparèixer també en format vídeo, esquetxos del judici del procés al Tribunal Suprem i enregistraments de discursos d'Oriol Junqueras abans que entrés a la presó.

El primer a fer un discurs, en aquest cas a través de la pantalla per impossibilitat d'assistir, va ser l'alcaldable d'Esquerra a Girona, Quim Ayats, que no va poder ser present perquè va haver d'anar a Madrid a declarar al Suprem. De tota manera, Ayats va voler dedicar unes paraules als assistents, destacant que «ens queden tres dies i la independència ha de guanyar de forma clara. ERC és un projecte sòlid i per això hem de fer aquest darrer esforç». A continuació, va pujar a dalt l'escenari l'alcaldable d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, que va emfatitzar que «hi ha un gran debat a Espanya on tres dels quatre grans partits discuteixen com manar a Catalunya o com tancar TV3». En realitat, el missatge és «com preferim ser vençuts o subordinats, però nosaltres els contestem que preferim persistir i guanyar». Maragall va recalcar que ara endavant arriben dues oportunitats: «La del 28 d'abril ha de servir per refermar la dignitat» i «la del 26 de maig per fer la República».

La candidata republicana al Senat Mirella Cortés va prendre a continuació la paraula, tot aproitant per subratllar que «ERC és el partit que lluita contra la repressió i, per això, necessitem força». Ella mateixa va confessar que fa «tàndem amb en Raül Romeva al Senat» i en paraules de Romeva, «per guanyar, primer ens ho hem de creure». Cortés va aprofitar per explicar que en diverses ocasions havia visitat als polítics a la presó i es va quedar sorpresa en veure que no mostraven ni odi ni rancúnia. És més, va destacar que Oriol Junqueras li va dir: «Abraceu a tothom, els que ens voten i els que no».

La candidata gironina d'ERC al Congrés i germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, va explicar com havia arribat a la política, una casualitat que ha anat teixint-se en adonar-se que «les llàgrimes no els trauran de la presó». Montse Bassa va voler compartir un consell que li va donar la seva germana: «Lluita pels presos, pel país, però no perdis ni una hora a venir-me a veure i ves a treballar i a guanyar».



El silenci dels socialistes

Pere Aragonès va iniciar el seu discurs amb la forta voluntat de guanyar els comicis d'aquest diumenge per fer que «per primera vegada hi hagi una llista independentista a les Corts espanyoles». El vicepresident de la Generalitat va destacar que «la llibertat és necessària per a una societat que pateix massa desigualtats». El mateix va aprofitar per fer un reclam a omplir la Caixa de Solidaritat, tenint en compte que «l'Estat vol fer pagar a 30 persones el cost de les urnes de l'1 d'octubre» i les aportacions serviran per impedir-ho. Un dels seus missatges més contundents va ser: «Sortim a fer possible una solució política d'un conflicte que és polític».

Finalment, Rufián va exposar que ens trobem davant de dos fronts polítics: per una banda, «el front PP, VOX i Ciutadans» i, per l'altra, «el front PSOE i Ciutadans, el que seria un feixisme cool». Fent referència als socialistes, els va llançar la pregunta: «Dormiu bé? Teniu la consciència tranquil·la? Després de no moure ni un dit pels nostres companys a l'exili i a la presó». Respecte al pacte amb Ciutadans, Rufián destaca que la resposta dels socialistes és sempre el silenci.