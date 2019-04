Sánchez demana el vot als «dubitatius»

A només tres dies per a les eleccions del 28-A, el president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar el vot «als que estan dubitatius entre Unides Podem i el PSOE, entre el PSOE i l'abstenció i entre Ciutadans i el PSOE», en un míting davant unes 4.000 persones a Barcelona amb fortes esbroncades a Albert Rivera. Sánchez, que va rebre el suport de l'actriu Rosa Maria Sardà amb la seva assistència al míting més multitudinari de la campanya socialista, va demanar també el vot «als que sempre han votat el PSOE, a les bones i les males èpoques» i «als que mai han votat al PSOE», però vist el vist i escoltat el que s'ha escoltat creuen que és l'únic que pot garantir «solvència», «moderació» i «estabilitat» al país. «Perquè Espanya avanci el 29 d'abril, necessitem tots els vots el 28 d'abril», va reclamar.

El candidat socialista, que va prometre «crear més ocupació que mai i de més qualitat que mai la propera legislatura», va demanar de forma explícita el vot als indecisos a tot l'espectre ideològic que va de l'esquerra al centre dreta, en un acte en què van participar l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, i l'holandès Frans Timmermans. «El destí d'Europa i Espanya està en les molt capacitades mans del nostre president Pedro Sánchez, que ha retornat Espanya a la posició de lideratge que mereix a Europa», va proclamar Timmermans, candidat comú dels socialdemòcrates a la Comissió Europea.

Sánchez, a qui les seves enquestes donen bons resultats sempre que la participació sigui superior al 70 per cent, va insistir en la crida a la mobilització que porta fent tota la campanya. «Estem molt a prop, molt a prop, hi ha molt bon ambient, es nota, es respira, però també es veuen les enquestes», va advertir, en al·lusió a l'ascens de Vox. Per això va fer una crida a «no relaxar-se, no confiar-se i votar ael PSOE diumenge que ve» per «frenar la ultradreta» i fer que Espanya avanci.

Tot i que en la seva intervenció va fer referència a Pablo Casado, a Vox i a Ada Colau, entre d'altres partits i líders polítics, va ser el nom del president de Cs, Albert Rivera, el que va concitar el major rebuig dels socialistes catalans, que van escridassar-lo per dues vegades quan Sánchez hi va fer referència.

«Heu vist que el senyor Rivera es mou molt, no? Va començar a la socialdemocràcia, va passar al centre, a la dreta ia la ultradreta», va criticar Sánchez, al·ludint a la vegada a la inquietud física de Rivera en el debat d'Atresmedia i a l'«armari molt ampli que ha de tenir per a totes les jaquetes ideològiques que s'ha canviat en l'últim any».

De Casado, va dir que ni ha renovat el PP ni l'ha regenerat, sinó que l'ha involucionat, mentre que a Vox no el va esmentar, tot i que va estar present en la crida a impedir que governin els de la «plaça de Colón» .

Després de defensar que és possible un govern socialista que «depengui de les seves pròpies forces i parli amb tots, però sempre dins d ela Constitució Espanyola», va recórrer al seu «no és no» i «mai és mai» al referèndum d'independència a Catalunya. Una comunitat clau per nombre de població per a la victòria que busca el PSOE diumenge que ve: «A Catalunya hem de guanyar, perquè quan a Catalunya no guanya el PSOE a Espanya governa la dreta. Si els socialistes no guanyen a Catalunya tindrem VOX al Govern d'Espanya», va avisar la ministra i cap de llista per Barcelona, ??Meritxell Batet.

També el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, va alertar del que, segons el seu parer, pot suposar la influència de Vox al Govern. «Cal concentrar el màxim de vots progressistes en el PSOE, entre altres coses perquè jo no vull tornar a l'armari!», va clamar Iceta.

Intervenció de Borrell

En el gran míting dels socialistes catalans va pronunciar també unes paraules, en aquest cas gravades i emeses a través d'una pantalla, el ministre i cap de llista al Parlament Europeu, Josep Borrell, que va alertar contra el totalitarisme. La d'ahir va ser la segona jornada de la seva campanya electoral en què Sánchez va visitar Catalunya, donada la disputa que tenen els socialistes catalans amb ERC per ser la força més votada. De cara a les municipals del 26 de juny, va dir que després de veure com va expulsar Colau el socialista Jaume Collboni del Govern municipal, «si estic en algun lloc és a Catalunya defensant els alcaldes socialistes, que sou l'orgull d'Espanya».