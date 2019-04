Abascal: «Cal defensar la unitat nacional amb totes les conseqüències»

El candidat de Vox a les eleccions generals, Santiago Abascal, va erigir la seva formació com l'únic partit capaç de garantir el manteniment de la unitat nacional, que creu que s'ha de defensar «amb totes les conseqüències». Va avisar que demà «està en joc el futur d'Espanya: O el pacte de la traïció o una alternativa patriòtica».

L'acte de tancament de campanya va reunir en una desbordada plaça de Colón de Madrid els quatre dirigents de Vox que ja s'han convertit en el nucli dur del partit: Abascal, Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros i Rocío Monasterio. Abascal va dir que Vox és només un instrument per a la defensa d'Espanya, només unes sigles que fins i tot és capaç de «menysprear», però va insistir que és l'únic «instrument» capaç de garantir la unitat nacional i la llibertat dels espanyols que, segons el seu parer, estan sent atacades per «socialistes, comunistes i separatistes».



Protesta de Femen

Almenys dues activistes de Femen amb els pits al descobert van irrompre a l'escenari en el qual Vox va celebrar l'acte de tancament de campanya electoral. Pocs minuts després de les set de la tarda, almenys dues dones de Femen van pujar a l'escenari sense peces a la part superior del cos. Immediatament van ser desallotjades per l'equip de seguretat de Vox. Malgrat que les activistes van dur a terme la seva protesta una hora abans de l'inici de l'acte, eren ja molts els seguidors de Vox que es congregaven a la plaça de Colón esperant els seus líders. Després de l'incident, el periodista Cake Minuesa va demanar al públic que coregés consignes a favor de la vida.

Per altra banda, un centenar de persones es van concentrar contra Vox prop de la plaça Artós de Barcelona, on es va celebrar l'acte de tancament de campanya d'aquest partit. Els concentrats van tallar el carrer Vergós a l'altura del carrer Abat Samsó i van desplegar la pancarta «Ni un pas enrere», davant una desena de mossos antidisturbis que van fer de cordó policial, mantenint més de 50 metres de distància entre els concentrats i els assistents a l'acte.