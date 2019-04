Bassa diu que ERC és l'opció per aturar el pacte de PSOE i Cs

La candidata gironina d'Esquerra Republicana, Montse Bassa, va insistir durant el darrer dia de campanya que va tenir lloc ahir que «a Catalunya o guanya Esquerra, o el PSOE. I només si guanya Esquerra serem prou forts per anar a Madrid i aturar el pacte dels socialistes amb Ciutadans que seria, inclús, més negatiu que un pacte de la dreta i l'extrema dreta».

Des de Salt, Bassa va afirmar que «hem d'omplir les urnes de llibertat i de vots d'Esquerra perquè som l'opció per tal que, per primera vegada, l'independentisme guanyi unes eleccions estatals. Amb la victòria de diumenge enviarem un missatge molt potent arreu del món». Bassa va afegir que «hem de tenyir les urnes de groc i lluitar amb vots contra la repressió i el feixisme» i va repetir una altra vegada la frase en honor d'Oriol Junqueras: «I és que només ens queda un camí, guanyar, guanyar i guanyar!».

Pel que fa a les comarques gironines, Bassa va argumentar que «durant els darrers anys, amb els governs del PSOE i PP, ha quedat clar que la demarcació gironina no existeix per a ells. Anem a Madrid a plantar cara a la repressió, a lluitar per la independència i, que ningú ho dubti, a defensar els interessos de tots els gironins».