En Comú Podem s'acomiada amb la lluita feminista al centre

En Comú Podem a comarques gironines va celebrar ahir a la tarda a les portes del Mercat del Lleó de Girona l'acte de fi de campanya donant el protagonisme a la lluita feminista i a les propostes de la formació al respecte per tal de procurar la igualtat de gènere i el benestar social en tots els àmbits. El cap de llista al Congrés per Girona, Joan Luengo, va fer un discurs de cloenda molt breu amb la voluntat de cedir la paraula a les seves companyes de partit que van desenvolupar amb més detall les propostes de la formació relacionades amb el feminisme com a repte clau del partit.

L'activista i cap de llista d'En Comú Podem per Girona per les properes eleccions municipals, Eugènia Pasqual, va ser l'encarregada d'obrir la sessió, afirmant que «ens enorgulleix molt la nostra organització feminista que lluita dia a dia». Joan Luengo es va mostrar exhaust però satisfet d'haver completat una campanya intensa, intentant visitar el màxim de territoris gironins possibles, subratllant que «hem fet una campanya en positiu sense voler fer pena, mostrant propostes de com salvar la Costa Brava o els Pirineus, o com abordar les infraestructures», entre altres projectes. El mateix va subratllar amb contundència que «no anem a bloquejar, anem a governar», confessant esperançat que les enquestes els donen bons pronòstics. A continuació, la candidata número 3 al Congrés per Girona, Maria Monje, va fer un discurs molt personal posant el focus en què «per mi el feminisme és el que m'ha portat a la política». Monje va voler fer un homenatge a la seva àvia com a model de dona valenta, i va acabar destacant que «no cal dir no perquè entenguin que és no». La número 2 al Congrés per Girona, Natividad Sánchez, va enfocar el seu discurs en la necessitat d'anar cap endavant, confessant: «Que diguin que la igualtat és un xiringuito polític, és una grosseria».



«Un gran agent de canvi»

La darrera ponència va anar de la mà de la senadora i candidata al Congrés Maria Freixenet, que va posar sobre la taula diverses desigualtats socials i de gènere que estan encara presents en la nostra societat, com ara que ara mateix «es denuncia una violació cada cinc hores». Freixenet va ressaltar que «el feminisme està essent un gran agent de canvi, està tocant el sistema actual», una situació que s'ha propiciat gràcies al missatge «no és no». La senadora també va reivindicar que «hem de ser fortes per demostrar que els nostres drets i cossos no es toquen», a més de ressaltar que «cal que el treball sigui estable perquè pugui crear vida».