Iglesias: «Molts dels que volien votar el PSOE no es deixaran tornar a enganyar»

El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, va assenyalar que «la gent no és idiota» i per això «molts dels que volien votar el PSOE» demà, avui diuen que no els tornaran a enganyar. «Diuen: a mi no em tornareu a enganyar. L'única garantia que hi hagi un govern d'esquerres és que hi hagi la gent de Unides Podem a dins, i això es notarà», va apuntar.

En una trobada a Lleó amb simpatitzants, Iglesias va alertar davant el possible pacte entre PSOE i Ciutadans en cas que els donin els números per constituir una coalició de Govern. Aquesta hipòtesi la fonamenta el líder d'Unides Podem en què, quan li ha preguntat a Sánchez sobre aquest possible pacte, sempre ha respost «amb evasives». Segons la seva opinió, hi haurà pressions dels poders econòmics i de certs sectors del socialisme que faran «qualsevol cosa» per impedir que hi hagi un Govern amb gent de Podem.

Això, va argumentar, passa perquè a Unides Podem «no el poden comprar», i va afegir que per aquest motiu va entrar en escena la «brigada patriòtica». «Patriotes de xaranga i pandereta», va assenyalar, per exclamar que «mai més miserables que taquin el nom de la Policia i de la Guàrdia Civil a aquest país».

Després d'això, va fer referència la notícia que publicava ahir el diari Público en què s'apuntava que tres dies després de robar el mòbil de l'assessora de Podem, «ja estava en mans de la brigada patriòtica», i al dia següent a mans del director d' OkDiario, Eduardo Inda. Llavors, va assenyalar que si la política «no serveix per canviar les coses», no funcionarien les clavegueres. En aquest punt, va apuntar a aquests mitjans de comunicació que van publicar en portada notícies falses sobre la seva formació, i va destacar que «quedarien com Déu si demanessin perdó».

Per part seva, el candidat d'En Comú Podem, Jaume Asens, va acusar PSOE i ERC de mantenir un «silenci vergonyós» sobre els seus pactes postelectorals i va assegurar que mentre Pedro Sánchez és «un camaleó polític», Gabriel Rufián és «una ruleta russa». També va titllar ERC d'«incoherent» i els va retreure que es diguin d'esquerres quan estan a l'oposició, però després pactin amb la dreta: «Mentre ERC negociava amb el partit del 3% jo posava querelles a la família Pujol», va afirmar.

Un Asens més enèrgic del que és habitual va garantir també que En comú Podem és «la condició perquè hi hagi diàleg i una solució política al conflicte a Catalunya» i va asseverar que els independentistes hauran de decidir a les urnes si volen «a l'altre costat una paret o un interlocutor».